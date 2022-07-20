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經濟
2022年7月20日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
NOVO首批均呎1.3萬 低二手兩成 首推165伙 折實330萬入場今年新盤最平
話你知：每呎補價2290元 有空間低價吸客
瑧譽買家撻大訂 料失885萬訂金
海茵莊園首宗預租 開放式呎租44元
新世界皇都戲院項目批建38萬呎商住樓面
永倫4.6億購佐敦商住物業
爛尾樓供款緩衝 花旗料內銀損310億 整體風險可控 資產質素受影響
法巴：斷供樓盤市佔2% 影響有限
WSJ：滴滴罰78億結束審查風波
UA財務逆市擴張 暫不加貸款息
港交所挖角巴西交易所 宋德霖任戰略總監
入稟追討國米主席張康陽20億 建行勝訴
金管局再延長中小企「還息不還本」貸款
大摩：基金近月加注中概股科網股 看好內地下半年經濟復蘇帶動電商
美銀調查：投資者風險胃納低過金融海嘯
蘋果傳放緩招聘 概念股下挫
雲頂：未來不會恢復郵輪業務
東亞料最優惠利率今年加1.25厘
匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬
彭博：內地研機制吸引歐企赴滬上市
歐央行或加息半厘 歐元彈 概率升至60% 官員態度開放
英揆換人 軟銀暫停Arm倫敦上市
馬斯克將自己大腦傳雲端
徐風：柬埔寨擁人口紅利 留意金界控股
技術取勝：旺旺料反覆下試6.2元
劉思明：成交跌港股觀望 科技股勿輕言撈底
周顯：美國高通脹源於被call loan
湯文亮：樓市下跌 業主唔驚買家驚
盧楚仁：香港8月開始加息周期
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
個別特色戶成交呎價2.4萬
物價飈升 宏利看好星馬澳紐
技術取勝：旺旺料反覆下試6.2元
【明報專訊】中軟有望上試高位8.2元（圖）
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