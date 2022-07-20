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英揆換人 軟銀暫停Arm倫敦上市

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，受英國政壇變動所影響，日本軟銀集團（日：9984）暫停讓旗下晶片設計公司Arm在倫敦上市的計劃，並可能考慮僅在美國上市，令英美兩地同時掛牌的計劃生變。知情人士稱，即將離任的英國首相約翰遜曾親自與軟銀創辦人孫正義商討，爭取對方至少將部分Arm股份留在英國上市。此外，在Arm上市的談判發揮主導作用的官員，包括負責投資事務的國務大臣秦智濤（Lord Gerry Grimstone），與負責科技及數碼經濟的政務次官Chris Philp已離任，令軟銀因缺乏接頭的官員而暫停讓Arm明年在英國上市的計劃。

考慮只赴美上市

由於成本及申請的複雜性，例如要同時應付美國證交會（SEC）及英國金融行為監管局（FCA）的監管要求，商界往往不會考慮在英、美同步上市。與軟銀關係密切的銀行家透露，軟銀此前考慮把部分Arm股票在倫敦上市，是因為英國政府提供吸引的獎勵措施。

一名接近談判的官員表示，Arm在英國IPO的準備工作已達「成熟」階段。這意味Arm可望在英、美市場同時獲納入富時100指數及標普500指數，令投資於該公司的基金數量增加。不過消息稱，Arm如今到倫敦上市的可能性看來比過去小，預期Arm有可能直接到美國上市。

孫正義6月曾表示，個人傾向讓Arm到美國掛牌上市，因為Arm多數客戶在美國。鑑於在美國上市的企業估值一般更高，倫敦對科技企業的吸引力相對較弱。

（綜合報道）

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