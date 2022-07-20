彭博：內地研機制吸引歐企赴滬上市

或參考「滬倫通」設計

Kion Group拒絕就到內地上市傳聞置評，濰柴動力、上交所及中證監則暫未回應彭博查詢。濰柴動力目前持有Kion Group約41%股權，是公司單一最大股東。Kion Group由年初至今股價大跌超過一半，市值約57億美元（約444.6億港元）。

報道引述消息稱，內地今次擬吸引歐資企業到中國上市，主要是透過以「全球預託憑證（GDR）」模式為藍本的互聯互通機制，說服已在海外上市公司透過在內地發行預託證券作兩地上市。內地在2019年推出「滬倫通」，由英國推展至德國、瑞士等國家。

Kion Group 擬以GDR內地上市

目前以GDR模式上市的企業，只有已上市中資企業到海外發行預託證券的單向模式，因此倘Kion Group決定赴華掛牌，將是首家海外企業以GDR形式到內地上市。不過，消息稱，Kion Group目前尚在考慮階段，仍未作出最終決定。