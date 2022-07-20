經濟

匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬

【明報專訊】匯豐發表報告指出，在澳門推新一輪防控措施及「相對靜止狀態」措施前，由7月1日至10日日均賭收只有2000萬元（澳門元．下同），料暑假及8月賭收亦只會處於低迷狀態，9月才復增至日均1.8億元賭收。但是仍相信六大賭股有能力應付競投賭牌所需資本水平。摩根士丹利預料，全部賭股全年LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）約8億美元。這相對該行在較早前料第二季濠賭股LBITDA約5.44億美元，意味餘下兩季虧損收窄。

大摩料賭股全年LBITDA約8億美元

匯豐形容濠賭股的復蘇可視性有限。匯豐更將今年全年賭收水平調低，由原先估計可回復至2019年疫情前的28%，調低至只有19%，並謂沒有催化劑去將濠賭股重新評級。摩根士丹利更將全年濠賭股的EBITDA預測調整，由原先年初估計賺38億美元，調整為LBITDA達8億美元，明年才逐步復蘇。

6月入境旅客按月跌37%

另外，澳門《濠博新聞》引述最新衛星場數據顯示，澳門博彩（0880）6月份旗下衛星場及自行推廣場殺數只有約3億元，按月跌7000萬元。眾衛星場中，置地廣場的殺數達6300萬元比澳博的旗艦場及自行推廣場為多；新葡京、上葡京及海立方的殺數分別為4000萬元、1800萬元及5000萬多元。澳門統計暨普查局的數據進一步顯示，自6月中旬爆發疫情，通關措施收緊，6月入境旅客按月下跌36.6%至38萬多人次，按年亦減少28%。

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