匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬

大摩料賭股全年LBITDA約8億美元

匯豐形容濠賭股的復蘇可視性有限。匯豐更將今年全年賭收水平調低，由原先估計可回復至2019年疫情前的28%，調低至只有19%，並謂沒有催化劑去將濠賭股重新評級。摩根士丹利更將全年濠賭股的EBITDA預測調整，由原先年初估計賺38億美元，調整為LBITDA達8億美元，明年才逐步復蘇。

6月入境旅客按月跌37%

另外，澳門《濠博新聞》引述最新衛星場數據顯示，澳門博彩（0880）6月份旗下衛星場及自行推廣場殺數只有約3億元，按月跌7000萬元。眾衛星場中，置地廣場的殺數達6300萬元比澳博的旗艦場及自行推廣場為多；新葡京、上葡京及海立方的殺數分別為4000萬元、1800萬元及5000萬多元。澳門統計暨普查局的數據進一步顯示，自6月中旬爆發疫情，通關措施收緊，6月入境旅客按月下跌36.6%至38萬多人次，按年亦減少28%。