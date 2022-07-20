經濟

雲頂：未來不會恢復郵輪業務

【明報專訊】星夢郵輪母企雲頂香港（0678）在疫情打擊下陷入財困，昨日公布最新的復牌進展，聯席臨時清盤人JPLs預計，集團未來將不會恢復營運郵輪業務，又指集團現時不符合繼續上市的條件，在不投放資源的情况下，將無法提交復牌方案。

倘不投放資源 無法提交復牌方案

公告指出，由於雲頂香港面臨的嚴重流動性限制，債權人的追討行動已對集團幾乎所有郵輪資產採取執行措施。同時，由於雲頂的負債狀况和經營規模的縮減，並回應貿易或其他債權人發起的行動，各主要子公司也已進入正式的清盤程序，包括星夢郵輪根據百慕達法院的判令進入臨時清盤；Star Cruises Singapore Investment Holding Pte. Ltd.、星夢郵輪管理及麗星郵輪（香港）進入債權人自願清盤；MV Werften Holdings Limited及其部分子公司也已向隸屬的德國法院申請清盤。

另外，集團多間非核心子公司亦已進入清盤程序，預計隨着繼續縮減業務和出售資產，有更多其他子公司亦將進入正式清盤程序。至於雲頂的年度業績，由於人事變動、流動資金問題以及缺乏審計委員會，目前仍無法公布去年業績。據上市規則，聯交所可除牌持續停牌18個月的股份，雲頂相關限期將於明年7月17日屆滿。

嘉泓物流：Allport Cruise半年收入增3倍

雖然雲頂黯然離場，不過旅遊業復蘇的情况下，嘉泓物流（2130）公布，早前擬收購的Allport Cruise集團的今年上半年收入大增近3倍至2000萬美元，主要原因包括該集團拓闊其於全球物流業的業務網絡並提升業內聲譽，以及眾多國家及地區放寬國際旅行限制，期內獲得的乾船塢項目數量增加約3倍所致。

嘉泓物流表示，基於Allport Cruise上半年的業務發展，加上全球旅遊業復蘇，預計下半年的乾船塢項目及郵輪補給需求將持續增加。

同時，集團預計收購事項可對其他業務產生進一步的協同效應，例如將其貨運代理服務拓展至美國的高端客戶。

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