大摩：基金近月加注中概股科網股 看好內地下半年經濟復蘇帶動電商

明報記者 蔡穎霖

資料顯示，主動型長倉基金由今年6月起已紛紛增持中概股，納斯達克金龍中國指數所包括的主要中資科技股，上月錄得119.56億美元淨流入，是去年11月及今年1月以來首次錄得淨流入。當中阿里巴巴（美：BABA）近兩個月錄得85.39億美元淨買入最多，但受累於過去一年的陰霾籠罩，仍然成為基金沽貨最多的個股之一（見表）。京東（美：JD）也獲追捧，上月至今累計錄得23.64億美元淨買入；騰訊（0700）卻連續兩個月淨流出13.8億美元。

阿里近兩月錄淨買入最多

被動型長倉基金則更早有部署，由今年4月起已錄得6.26億美元資金淨流入，至上月進一步增加至103.61億美元。除網易（美：NTES）和歡聚時代（美：YY）以外，主要中概科技股均錄得資金淨流入。惟情况於本月則有變，資金紛紛賣出媒體與娛樂行業股份，包括歡聚時代、閱文集團（0772）和愛奇藝（美：IQ）等，繼續增持美團（3690）、拼多多（美：PDD）等零售股。

雖然長倉基金頻頻加注，但大摩表示養老基金及主權基金對中概股保持謹慎，主要擔心中概股退市風險依然存在及內地疫情持續爆發，認為內地市場環境惡化，或會導致流動性收緊，繼而提高融資成本，將不利於增長型股份。

料長倉基金續買入 對冲基金開始套現獲利

至於對冲基金方面，大摩稱，宏觀策略的基金會持續關注人民幣兌日圓走勢，因應該匯率已升至10年來高位，情况或會阻礙中國的出口增長，同時增加人民幣貶值的壓力。該行又表示，由於着重基本面的長倉基金仍在評估中資科網股的潛在監管風險，故長短倉策略的對冲基金近期於中國市場沽貨套現。

根據EPFR（新興市場投資基金研究公司）的數據和市場價格走勢，大摩預計長倉基金經理於本月將繼續買入中資科技股，而對冲基金和量化基金則開始套現獲利。從量化的角度而言，該行建議增持增長型股份或科技股，但強調增持相關股份時要耐心等待。