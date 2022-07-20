UA財務逆市擴張 暫不加貸款息

UA昨宣布斥資逾千萬元承租灣仔駱克道333號商廈3層作進一步業務擴展，涉及樓面逾1.2萬方呎，較原有辦公室增加約三成，新增樓面可額外容納逾百名員工；同時把上址「中國網絡中心」重新命名為「亞洲聯合財務中心」。

長原彰弘指出，隨着數碼信貸服務普及，公司續增聘人手。未來推出更多個人化信貸產品，以及支持中小企拓展業務。他又稱，公司擬於青衣加設第49間分行，最近簽訂合約，預計最快今年底啟用。

推NFT贈客戶 試市場反應

公司亦宣布推出「神臂」NFT項目，當中有八成將贈予旗下合資格客戶，詳情將於下周一（25日）公布；其餘兩成同日於交易平台Articoin發售，定價100元。除了NFT以外，買家亦可獲音樂會門票兩張、怪獸模型一套等。長原彰弘稱，公司今次推出NFT項目「試下市場反應」，更認為目前「好多人喜歡收集NFT」。