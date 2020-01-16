經濟

爛尾樓供款緩衝 花旗料內銀損310億 整體風險可控 資產質素受影響

【明報專訊】內地監管機構據稱正考慮向爛尾樓業主提供緩衝期，暫時擱置對停止供款的業主提出司法追訴，以紓緩房地產行業的風險。花旗發表報告稱，給予還款緩衝期的建議將讓整體內銀損失310億元（人民幣，下同）的房貸利息收入，相當於2023年內銀行業預估淨利潤的1.2%左右，認為對大多數銀行而言，信貸風險仍可控。不過，該行指內房問題或影響內銀資產質素，並預警如情况未能受控，風險將隨時間逐步增加。

明報記者 鄺海盈

花旗報告指出，假設中國政府批准還款緩衝期的計劃，價值5610億元的房貸將面臨風險，分別相當於全國整體房貸及全部借貸的1.46%及0.29%；若以緩衝期寬限期長達一年、平均利率5.49%計算，內銀將損失310億元。該行相信，銀保監會引導銀行加大信貸支持，確保住房項目陸續竣工，降低銀行系統性風險，而停貸的物業按揭於今年上半年佔少於0.04%，整體信貸風險仍然可控。

籲防斷供潮失控 風險加劇

不過，據花旗計算，以不同行業A股的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）對利息支出覆蓋率作調整，由於內房財務壓力巨大，房地產的「實際逾期貸款比率（NPL）」大增，由原本公布的7.9%大增至24.3%（見表），意味內銀資產質素存在惡化風險。該行警告，由於「滾雪球」式的斷供潮迅速蔓延全國，相關風險可能會隨着時間增加，更會帶來長遠影響，例如銀行業可能收緊批出貸款的條件、市民置業的信心被削弱，令內房前景更加黯淡，當地政府賣地受到窒礙，影響財政狀况。

此外，瑞銀昨日報告則引述一名曾任住建部政策研究中心主任的房地產政策專家指出，由於一些爛尾樓項目仍未到交樓期限，實際涉及數量可能少於200個，預料停滯的項目可能佔住宅物業總銷售額不到1%。

報告稱，中央政府有方法確保順利交樓，包括：相關項目由國有企業接手；當地政府從違約開發商中收回未開發土地，售予國企，並以此作銀行貸款擔保，其收益則用於被擱置的項目上；以及勒令涉違規的銀行自行支付建設費用。中央政府甚至可能發行專項債券，或者將相關項目買下，轉為共有產權。

瑞銀料今年內房銷售跌20%

瑞銀預計今年內房將持續疲軟，雖然市場已於4月見底，但由於爛尾樓事件進一步打擊市場信心，加上疫情反覆，影響市民工作和家庭收入，料今年銷售總額將按年收縮20%。

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