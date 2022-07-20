經濟

永倫4.6億購佐敦商住物業

【明報專訊】疫情持續，仍有老牌家族積極收購物業；資料顯示，有「收租王」之稱的永倫集團，上月以4.63億元向「麻雀館大王」石鑑輝家族，購入佐敦彌敦道315號全幢商住物業，估計會與毗鄰地盤合併發展。

「麻雀館大王」家族41年帳賺7倍

上述彌敦道315號包括地庫，地下為舖位，連同住宅部分，現有樓面約3.6萬方呎；若以成交價4.63億元計，呎價約1.29萬元。石鑑輝家族早於1981年以5550萬元購入該物業，持貨41年，帳面賺逾4億元或7倍。

該項目佔地約2300方呎，若以12倍地積比發展，料可建2.76萬方呎商業項目，而永倫已持有毗鄰的彌敦道317至321號金漢大廈大部分業權，並於早前提出強拍申請，估計永倫會把兩地盤合併，令地盤面積增至約1萬方呎，料可建約12萬方呎商業物業。

高街56年舊樓批強拍

另土地審裁處資料顯示，西營盤高街124至126號項目獲批強拍令，底價2.1億元，較兩年前估值約1.283億元高約64%。項目佔地約2799方呎，現為一幢於1966年落成的8層高物業；同一申請人之前曾就毗鄰的120至122號提出申請，將兩地盤合併，總地盤面積料達7766方呎。

去年有財團向城規會申請，在鄰近粉嶺北新發展區的上水天平路一帶地皮，申請興建28個私宅連一所安老院，近日再申請放寬地積比率至2.38倍，總樓面增加75%至5.35萬方呎，興建1幢7層高安老院及1幢4層高私宅，住宅單位增加10伙至38伙，實用面積約293至559方呎。

相關字詞﹕強拍 舊樓收購 市區重建 彌敦道315號 永倫集團

上 / 下一篇新聞

NOVO首批均呎1.3萬 低二手兩成 首推165伙 折實330萬入場今年新盤最平
NOVO首批均呎1.3萬 低二手兩成 首推165伙 折實330萬入場今年新盤最平
話你知：每呎補價2290元 有空間低價吸客
話你知：每呎補價2290元 有空間低價吸客
瑧譽買家撻大訂 料失885萬訂金
瑧譽買家撻大訂 料失885萬訂金
海茵莊園首宗預租 開放式呎租44元
海茵莊園首宗預租 開放式呎租44元
新世界皇都戲院項目批建38萬呎商住樓面
新世界皇都戲院項目批建38萬呎商住樓面
爛尾樓供款緩衝 花旗料內銀損310億 整體風險可控 資產質素受影響
爛尾樓供款緩衝 花旗料內銀損310億 整體風險可控 資產質素受影響
法巴：斷供樓盤市佔2% 影響有限
法巴：斷供樓盤市佔2% 影響有限
WSJ：滴滴罰78億結束審查風波
WSJ：滴滴罰78億結束審查風波
UA財務逆市擴張 暫不加貸款息
UA財務逆市擴張 暫不加貸款息
港交所挖角巴西交易所 宋德霖任戰略總監
港交所挖角巴西交易所 宋德霖任戰略總監
入稟追討國米主席張康陽20億 建行勝訴
入稟追討國米主席張康陽20億 建行勝訴
金管局再延長中小企「還息不還本」貸款
金管局再延長中小企「還息不還本」貸款
大摩：基金近月加注中概股科網股 看好內地下半年經濟復蘇帶動電商
大摩：基金近月加注中概股科網股 看好內地下半年經濟復蘇帶動電商
美銀調查：投資者風險胃納低過金融海嘯
美銀調查：投資者風險胃納低過金融海嘯
蘋果傳放緩招聘 概念股下挫
蘋果傳放緩招聘 概念股下挫
雲頂：未來不會恢復郵輪業務
雲頂：未來不會恢復郵輪業務
東亞料最優惠利率今年加1.25厘
東亞料最優惠利率今年加1.25厘
匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬
匯豐：澳門7月首10天日均賭收2000萬
彭博：內地研機制吸引歐企赴滬上市
彭博：內地研機制吸引歐企赴滬上市
歐央行或加息半厘 歐元彈 概率升至60% 官員態度開放
歐央行或加息半厘 歐元彈 概率升至60% 官員態度開放
英揆換人 軟銀暫停Arm倫敦上市
英揆換人 軟銀暫停Arm倫敦上市
馬斯克將自己大腦傳雲端
馬斯克將自己大腦傳雲端
徐風：柬埔寨擁人口紅利 留意金界控股
徐風：柬埔寨擁人口紅利 留意金界控股
技術取勝：旺旺料反覆下試6.2元
技術取勝：旺旺料反覆下試6.2元
劉思明：成交跌港股觀望 科技股勿輕言撈底
劉思明：成交跌港股觀望 科技股勿輕言撈底
周顯：美國高通脹源於被call loan
周顯：美國高通脹源於被call loan
湯文亮：樓市下跌 業主唔驚買家驚
湯文亮：樓市下跌 業主唔驚買家驚
盧楚仁：香港8月開始加息周期
盧楚仁：香港8月開始加息周期
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
個別特色戶成交呎價2.4萬
個別特色戶成交呎價2.4萬
物價飈升 宏利看好星馬澳紐
物價飈升 宏利看好星馬澳紐