新世界皇都戲院項目批建38萬呎商住樓面

長實跑道區建62萬呎住宅

至於其他主要市區項目，長實（1113）旗下啟德跑道區4E區2號住宅地皮，將建8座商住物業（在1層基座之上），包括1座6層高及7座28至29層高物業，住宅樓面涉62.46萬方呎，另有近2.3萬方呎商業樓面。

此外，恒地（0012）上環伊利近街重建項目，5月批出兩份圖則，其中33至39號，批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，提供3.97萬方呎住宅、3961方呎非住宅樓面；至於毗鄰的41至47A號，則批建1座27層高（在1層地庫之上）商住物業，住宅樓面涉近5.93萬方呎，非住宅樓面涉約6196方呎。

恒地上環紅磡打造商住項目

恒地同系羅便臣道105號，獲批建2座15層高（在兩層低層地下之上）住宅，涉13.76萬方呎樓面。另外紅磡黃埔街26至40A號、必嘉街83至85號，亦獲批圖則，項目可建1座22層高（在4層基座及2層地庫之上）商住物業，提供10.48萬方呎住宅及1.98萬方呎非住宅樓面。

另外，香港興業（0480）土瓜灣旭日街21號項目，同系上環荷李活道165至169號，以及摩羅上街8至12號項目；永義國際（1218）西環爹核士街1B至1E，同於5月獲批圖則。

新界方面，新地（0016）和興勝創建（0896）合作的屯門掃管笏項目，將在1層低層地下之上，建6座18至20層高住宅，共涉61.14萬方呎樓面。

會德豐古洞建逾41萬呎住宅

會德豐上水古洞第24區住宅用地，則獲批建2座27層高（在3層基座及2層地庫之上）商住物業，提供逾41萬方呎住宅及逾8.2萬方呎商業樓面。