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2022年7月19日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
凱滙連環「見血」 2房半實蝕85萬沽 南昌一號4房劈價 一手業主4年多損近百萬
內地生預付一年36萬租名城4房戶
林海山城最快下周上載樓書 開放示位
NOVO LAND 1A期料今日開價
新都會廣場生意 料按月升三成
太古擴飲料王國 80億購越柬可樂 持續擴大版圖 盈利貢獻僅次地產
自家族第六代上場 業務組合洗牌
泰加控股入稟向張德熙等追討12億
中央出手治爛尾樓 內銀即反彈
新世界擬售非核心資產 明後年處置涉百億元
里昂劈全年賭收預測49%
虛幣交易所JPEX 證監列「無牌公司」 納「其他類別」存灰色地帶 籲投資者謹慎
聯交所譴責企展前董事履歷失實
港5月進出口貨量續跌 貨值升逾8%
Stellantis：增持股權不果 結束廣汽合資車廠
疫後高盛次季利潤削半 加息1厘機率續降 美元跌股市揚
H&M撤出俄羅斯 料耗15億
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徐風：油價年底或現V形走勢
劉宇亮：加息預期消化 美元回落金價有支持
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何民傑：華企跨國創富 長江成為翹楚
薛偉傑：可用逾10年 核電池前景誘人
技術取勝：中集宜企穩50天線
養大一個B要600萬 16年漲50%
匯豐伙社福機構 助精神受困擾客戶
劉思明：中港股市齊彈 電力設備股升勢韌
周顯：滯脹vs.高速通脹
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【明報專訊】美國通脹和加息已成定局，問題只在數字究竟是多少。於是，這又衍生出另一個問題，未來的股市究竟會怎樣？
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