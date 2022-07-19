劉宇亮：加息預期消化 美元回落金價有支持

2020年美國經濟萎縮了3.5%。聯儲局預計2021和2022年的經濟增長率分別為5.5%和4%。不過，聯儲局面臨的問題是通脹。由於工資上升和供應鏈中斷，幾乎所有商品的價格都從疫情期間的低點飈升至目前的40年高點。聯儲局主席鮑威爾在參議院聽證會上表示，如果通脹繼續超預期，可能會進一步加息，經濟不再需要極寬鬆政策。

金屬商品如銅、鋁及黃金等的弱勢，也進一步印證環球衰退的威脅。銅幣的另一面是通脹因經濟疲弱而受控，利率反而有望見頂。另一個重要指標美國10年期債息，已由6月最高的3.5厘，回落至2.8厘至2.9厘，有見頂迹象。7月聯儲局料繼續加息，以現時商品價格趨勢而論，通脹確實有放緩的機會，聯儲局有可能提早結束加息周期。

金價中線上望1830美元阻力

對聯儲局加息預期很大程度上已被消化，一旦市場渡過聯儲局前幾次加息，美國國債收益率曲線後端不太可能大幅走高。如美元從20年來高位回落，加上投資者對美國經濟衰退預期應有利黃金作為避風港，對黃金的需求有望上升。技術方面，黄金在2021年3月兩次下試1700美元不失，此水平有相對大的支持，金價中線上望1830美元處阻力。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]