GSK分拆保健公司 首掛跌1%

倫交所逾10年來最大IPO

Haleon是倫敦逾10年來，最大規模的新股上市。葛蘭素史克此前曾拒絕聯合利華（英：ULVR）價值500億鎊（約4707億港元）的收購報價，理由是出價過低，不過Haleon的市值仍低於聯合利華的報價。Haleon去年銷售額約96億鎊（約903億港元），預計今年銷售額達107億鎊（約1007億港元）。

Snapchat將推出桌面版

「閱後即焚」社交軟件Snapchat母企Snap（美：SNAP）宣布將推出網絡版Snapchat，讓用戶在桌面登入自己的帳戶，向朋友發送訊息，可視頻對話等。網絡版Snapchat將先向美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭的Snapchat+訂戶提供。Snap在6月推出Snapchat+訂閱服務，訂戶每月支付3.99美元換取更多功能。不過網絡版Snapchat只適用於Chrome瀏覽器，Snap股價早段升3%。

（綜合報道）

[國際金融]