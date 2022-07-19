自家族第六代上場 業務組合洗牌

海洋服務長蝕 陸續脫手

自太古施懷雅家族第六代上場後，集團業務策略續漸出現新變化及洗牌。太古旗下的海洋服務業務，包括香港聯合船塢集團及太古海洋開發集團，由於長期蝕錢，集團已在去年及今年陸續放售，年初更指將不再營運任何海洋服務業務，並專注發展大中華和東南亞地區的地產、飲料、航空三大核心業務，以及投資內地醫療保健行業。

翻查資料，太古現在主力在內地發展醫療保健業務，包括投資深圳新風和睦家醫院、上海專門提供心血管科服務的醫療保健機構德達醫療，以及經營私營醫院、診所及安老院舍的哥倫比亞中國等，去年太古投資分部共錄得9200萬元虧損。集團今年初發布業績時曾披露將會加大投資，現已對業務投入超過16億元資金，在2030年之前更會在醫療方面投放逾200億元。

事實上，太古業務不時洗牌，戰後太古洋行一度參與保險業務，最後全面淡出，其在港的控股公司太古集團，亦在2017年向中資出售旗下的太古旅遊。