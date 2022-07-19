太古擴飲料王國 80億購越柬可樂 持續擴大版圖 盈利貢獻僅次地產

明報記者 蕭嘉聰

太古昨日收市報45.8元，升1.7%；太古B（0087）收市報7.71元，升0.26%。集團表示，今次交易是太古可口可樂在東南亞的首項投資，藉此將飲料業務拓展至飲料市場增長速度最快的地區之一。交易完成後，太古將接管可口可樂越南有限公司及柬埔寨飲料有限公司，業務包括在越南的3個裝瓶廠，以及在柬埔寨的一個裝瓶廠，當中兩間分別是越南和柬埔寨排名第一的汽水生產商。

稱東南亞飲料市場增長快

可口可樂越南及柬埔寨飲料去年全年的除稅後純利分別約3200萬美元及380萬美元（約2.5億及2964萬港元），按年下跌11.6%及64.8%，越南及柬埔寨至去年底的資產淨值分別為3.815億美元及6440萬美元。

太古可口可樂總裁蘇薇表示，料越南和柬埔寨非酒精飲料市場規模超過60億美元，複合年增長預計至2036年將維持超過6%。憑藉集團2014至2017期間，在美國及中國拓展專營區域的經驗，相信可掌握當地市場發展機會。

兩地去年純利近2.8億

翻查資料，太古可口可樂1965年成立，自2014年起陸續整合美國及中國的可口可樂業務，現時已覆蓋美國西部13個州份、內地11個省份、上海市、香港及台灣，截至去年底已覆蓋7.62億人口，生產及經銷62個飲料品牌。版圖擴大同時收入不斷增加，飲料部門去年收入逾539億元，更成為太古地產業務之外第二大盈利來源，由以往年賺數億元，去年全年錄得破紀錄溢利，按年上升23%至25.49億元，銷售亦增加8%。

除此之外，太古飲料部門亦於上周五宣布重組可口可樂裝瓶商生產控股有限公司（CCBMH），原先太古、中糧集團旗下中國食品（0506）及可樂分別持股41%、21%及38%，重組後6個城市包括南寧、杭州、佛山、武漢、東莞及蘇州的不含汽飲料生意，將直接歸於太古旗下。

可樂公司近期除了多次與太古重劃業務版圖，亦部署將非洲業務於南非證券交易所上市，不過因俄烏戰爭而一拖再拖。外電曾引述知情人士表示，可樂非洲業務上市時間表已由第二季推遲至第三季尾，惟至今仍未有明確的上市時間。