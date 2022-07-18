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黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多

【明報專訊】近年，不少港人攜同子女舉家移民，如果既非當地永久居民，家庭背景又非大富大貴，就要及早考慮買入子女教育基金。市面上有多種子女教育儲蓄基金，普遍供款年期為5年或10年，滾存至子女18歲或能產生近一倍回報，不但可作學費及生活開支，更可利用多出資金應付日常生活或作其他投資。

明報記者 黃清瑤

根據香港政府統計處的數據顯示，2021年男性初婚年齡中位數為32.2歲，女性為30.6歲。假設婚後立即生兒育女，當子女滿18歲並入讀大學，屆時父親已經50歲，母親為48歲。如果父母擁有物業或不夠「貧窮」，難以向學生資助處申請讀書津貼。

參照本地大學費用，香港永久性居民每年學費為4.2萬至6.4萬元，視乎課程種類及學科，倘若就讀4年，學費連同生活費開支約20萬元。倘若將子女送往海外留學，總支出更可能超過百萬元。就以英國為例，每年學費由20萬至40萬港元不等，仍未計及住宿、交通及生活娛樂等雜費開支。

往英國留學可能需300萬

此情况下，但如果及早購買子女教育基金，就可以大大減輕金錢壓力。事實上，市面上有許多子女教育基金可供選擇，大多數是長達十年的儲蓄保險 ，目標是跑贏通脹並且在贖回時能支付子女學費及生活費。

在選擇購買子女教育基金前，最重要是有明確儲蓄目標，例如希望子女在港就讀，儲蓄目標為100萬元，前往英國留學可能需要300萬元。值得留意的是，教育基金愈早買入，滾存期就會愈長，回報亦會較好。

與一般儲蓄保險一樣，教育基金亦分為一次過繳付、年繳及月繳。一般而言，一次過付款回報會優於年繳。

就以市面上其中一間保險公司的教育儲蓄保險為例，假設子女剛剛出生就投保，供款期為10年，每年供款為30萬元，即全期總供款為300萬元。計劃可於子女18歲至21歲時每年提取，並於他們21歲時退保，屆時保證回報連同預期回報為544萬元，預期回報對比已供保費為177%。

當然，預期回報並非實際回報，只能夠作參考，因為預期回報會受經濟周期以及計劃的投資表現影響，不一定能夠實現。再參考以上公司個案，退保時的保證回報為341萬元，勉強跑贏通脹，亦能夠做到強迫儲蓄的效果，確保屆時不需為子女學費而煩惱。

可買不同產品作多元化投資 分散風險

籌備子女大學學費不一定要買入教育基金，與個人投資一樣可以買入不同的產品以作多元化投資，同時分散風險。如果考慮低風險的投資計劃，亦可比較市面上的短期儲蓄保險，了解回報能否比教育儲蓄保險更優勝。

另外又可以考慮月供基金或月供強積金，從香港強積金平台，雖然近日環球股市持續下跌，但部份股票基金過去10年表現不俗，如友邦強積金北美股票基金及恒生強積金北美股票基金，過去10年回報為165%，可媲美上述教育基金共18年的177%回報。

總括而言，無論是購買子女教育保險基金，抑或買入其他投資產品，最重要是預先做好規劃，即使回報不如理想，總好過毫無準備而為金錢煩惱。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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