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明翹匯屆現樓 會所配套齊備

【明報專訊】青衣近年較具規模私宅新盤、佳明集團（1271）發展的明翹匯已屆現樓，發展商現主力推售3房以上大單位及特色戶，並開放現樓供預約參觀。明翹匯由兩座住宅大樓組成，合共提供776個單位，涵蓋1房至4房戶及複式單位，另有平台花園特色戶。另外，項目基座設有面積約3.5萬方呎住客會所，休閒娛樂配套完善。

明報記者 容婌維

攝影 曾憲宗

明翹匯主打1房及2房戶，提供557伙，佔全盤單位總數逾七成，可吸引區內分支家庭及上車客入市，相關單位早於開售樓花時已近沽清，現時一手餘貨主要是3房、4房及特色戶；項目現時尚餘約58伙待售。發展商早前開放一個4房現樓示範單位予傳媒參觀。

餘貨以大單位及特色戶為主

是次介紹的示範單位為2座29樓A室，實用面積808方呎，屬4房1套連多用途套房間隔的交樓標準示範單位。進入單位後即直達客飯廳，廳區間隔方正，外連25方呎露台。露台旁設有活窗，即使關上露台門，亦可開窗通風。單位景觀以鄰近屋苑樓景為主，尚算開揚，可遠眺葵涌貨櫃碼頭及部分海景。

高層遠眺葵涌碼頭一帶海景

單位以一道長走廊連接4間睡房，可明確分隔寢區、廳區，惟走廊長約5米，佔的50方呎。房間一律位於走廊右側，與客廳座向相同，景觀相若，可享部分海景。主人房屬套房設計，套廁設有窗戶。房間開則方正，估計放置雙人牀及衣櫃後，仍有空間放置書枱或梳妝枱。另主人套房附設工作平台，惟採掩門設計，令平台放置雜物空間較有限。另3間房間景觀開則相若，可作單人房或書房。

廚房預設曲尺形工作枱，工作枱旁設有入牆式雪櫃；廚房裏附設多用途套房，設有窗戶，可用作工人房。

項目由兩座住宅大樓組成，以單一基座連接，基座為住客會所，換言之，兩座大樓均可直達住客會所。會所除提供戶外泳池、健身室、兒童遊樂室等常見設施外，亦設麻將房、鼓樂室、桌球室等休閒配套，是青衣區內私宅中，設施較多元化的住客會所。

乘小巴往青衣站10分鐘

明翹匯位於細山路18號，毗鄰美景花園及青衣高等科技學院；美景花園設有商場，民生商舖及食肆齊備。對外交通方面，明翹匯鄰近青衣南橋，附近有巴士、小巴線往返葵芳及荃灣，惟項目距港鐵青衣站稍遠，乘搭小巴前往約需時10分鐘。發展商早前透露，計劃於今年7至8月起，即項目完全入伙後，提供住客專車前往南昌站，惟服務時間待確定。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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