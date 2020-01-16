第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%

【明報專訊】二手樓市疲弱，續有大型屋苑錄得二手蝕讓成交。美聯首席助理聯席董事黃錦瀚表示，十大屋苑之一的沙田第一城8座低層D室，實用327方呎，2房間隔，以540萬元售出，實呎16,514元。原業主於2018年底以550萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕10萬元，若連使費計料實蝕約37萬元或7%。黃又稱，同一屋苑45座低層A室，實用面積約284方呎，2房間隔，以485萬元易手，實呎17,077元。原業主2009年10月以約160萬元購入，帳面賺約325萬元或逾2倍。
十大屋苑周末7宗 交投橫行
多個新盤即將登場，市場觀望氣氛濃厚，十大屋苑過去周末兩日交投持續淡靜。中原地產統計，十大屋苑周末僅錄7宗成交，較上周同期少1宗或13%，惟成交分佈平均，遍佈港九新界，零成交屋苑減至4個。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場擔心美國本月底加息，二手業主陸續面對現實，擴大議幅，減價盤正增加，市場觀望氣氛濃厚。
另外，美聯分行統計，周末十大屋苑錄約8宗成交，較對上周末少1宗或11%，並連續第5個周末在單位數徘徊。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，屯門NOVO LAND有望短期登場，料將凍結市場購買力。
東港城2房760萬沽 19年大升近4倍
另外，將軍澳日出康城凱柏峰熱賣，區內二手亦起動，將軍澳東港城錄得本月首宗二手成交。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，東港城6座高層E室，實用524方呎，2房間隔，以760萬元易手，實呎14,504元。原業主早於2003年7月SARS剛完結後僅以160萬元購入，持貨約19年，帳面賺600萬元或3.8倍。