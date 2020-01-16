華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎

華懋集團銷售部副總監封海倫表示，旗下何文田站1期項目將分3期發展，合共提供約800伙，項目將以2房及3房作主打，並設有小量1房戶，其中1A期及1B期已申請預售，目前已準備就緒，將視乎預售文件批核進度，最快今季內登場。

1A及1B期待批預售共涉630伙

為配合集團對ESG（即環境保護、社會責任及公司治理）的推動，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，何文田站項目在總體規劃和設計中採用更多以人為本、着重環保及可持續元素，如增加通風及陽光日照，並照顧到空氣、光線、水質、無障礙設施等需求，採用環保建築方法、材料、能源標籤等。

封海倫亦補充，與集團往後發展的其他項目一樣，何文田站1期項目所有單位均不會小於280方呎，且超過八成單位均採用「明廁」設計，項目着重綠化空間及會所配套，項目已獲香港綠色建築議會頒發綠建環評 BEAM Plus 暫定鉑金級認證，以及榮獲 WELL 建築標準之中期認證。蔡宏興續稱，香港未來更需要健康的城市設計，希望市民住得更舒適。

未來數年推9項目逾1500伙

至於集團下半年另一個樓盤，則是薄扶林域多利花園翻新項目，封海倫表示，項目將提供118個單位，主要為逾1000方呎的2房及3房單位，擬年底以現樓形式推出。她表示，項目位處薄扶林傳統豪宅地段，集團會以新樓標準升級改造，包括新造外牆、大堂、廚房浴室、會所及休憩設施，且大部分單位可享海景。

此外，封又稱，正計劃短期內再推出薄扶林碧麗軒部分複式單位招標；另集團旗下深水埗東京街/褔榮街重建項目，以及西貢蠔涌西貢公路近響鐘路兩項目，將於稍後申請預售，前者提供約190伙，後者則涉約40伙，連同上述數個項目，以及已開售的觀塘安達臣道安峯，合共超過1500個單位，另大埔滘項目及佐敦德興街項目則仍在規劃中。

蔡宏興：市場已消化加息因素

對於未來樓市，蔡宏興稱，新政府上場推出多項新措施，料加快香港發展，以增加香港競爭力，未來香港住宅需求強勁，而加息因素相信市場已消化，料今年樓市會持續平穩發展。

[發展商專訪]