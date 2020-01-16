經濟

香港地產

凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億

【明報專訊】多個新盤相繼推出，其中信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，上月底起開售1期後，項目2期昨日亦首輪開售，單日售出約129伙，佔即日可售單位近八成，兩期於兩周半累沽592伙，佔項目已推出單位逾九成，套現逾51億元。綜合一手市場，本月迄今暫僅錄不足500宗新盤成交，較上月同期少近一成。

明報記者 林尚民

雖然昨日天氣炎熱，不過，首輪銷售的凱柏峰II仍吸引大批買家，於昨早到項目位於尖東帝國中心售樓處門外排隊等候進場。項目昨日上午10時半起揀樓，發展商表示，至上午約11時半、即約1小時內，項目推出的168個單位，已售出100個單位。綜合市場消息，項目昨即日沽出約129伙，佔可售單位比例約76%。

首小時沽百伙 最高實呎破2萬

信置副主席黃永光昨日亦有親自到場，他表示，感謝買家支持。信置執行董事田兆源稱，項目早前推售的一期單位幾近沽清，而昨日出席之買家亦有不少為1期向隅客，且今次於周日進行銷售，不少家庭客一家大小到場揀樓。昨日售出單位中，最高成交價一伙，位於2A座26樓B室，實用面積719方呎，3房1套連儲物室間隔，成交價1,354.05萬元，實呎18,832元，至於最高成交實呎單位，則為2A座28G室，實用面積347方呎，1房採開放式廚房間隔，成交價724.19萬元，實呎20,870元。

本月暫錄不足500宗一手成交

發展商表示，若連同凱柏峰I在內，整個凱柏峰兩周半累沽約592伙，佔已推出單位逾九成，套現逾51億元。

綜合市場消息，過去兩日新盤市場共錄得約141宗成交，較前周末的36宗大幅反彈2.9倍，主要受惠於凱柏峰II首輪開售，不過，若以首17日計算，整體市場卻只錄得不足500宗一手成交，較上月同期約534宗減少近一成；本月餘下日子仍有數個大型樓盤推出市場，當中新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期（總數提供824伙），發展商表明最快本周初開價，首張價單提供不少於165伙，並會配合突破性付款方法，相信會成為市場另一焦點。

另外，宏安地產（1243）執行董事程德韻表示，旗下油塘曦臺昨以1897.4萬元售出項目最後一伙，實用795方呎，3房1套間隔，實呎23,867元，項目全數326伙已沽清，套現超過42.1億元，集團目前亦正推售已屆現樓的青衣薈藍39伙，當中包括17伙連天台及14伙連平台特色單位，準買家可預約到現樓參觀，另集團最快於本季推出位於旺角的全新商住項目。

上 / 下一篇新聞

拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
美股重防守 超配醫療公用金融
美股重防守 超配醫療公用金融
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
津上機床增研發 配合市場擴產能
津上機床增研發 配合市場擴產能
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
方便家長醫生 毋須親身觀察
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
技術取勝：電能處上升通道
技術取勝：電能處上升通道
李聲揚：「一死又放」或重現
李聲揚：「一死又放」或重現
蔡金強：重塑信用 唯一出路
蔡金強：重塑信用 唯一出路
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
李順威：日本歐洲信貸危機重重
李順威：日本歐洲信貸危機重重
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
周顯：澳門難翻身有因
周顯：澳門難翻身有因
王弼：「求雨舞」延長熊市
王弼：「求雨舞」延長熊市
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
廖偉強：新盤貴得有道理
廖偉強：新盤貴得有道理
布少明：新盤巿場料續暢旺
布少明：新盤巿場料續暢旺
馬泰陽：多管齊下增土地供應
馬泰陽：多管齊下增土地供應
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
內地生租沙田物業宗數按月倍升
內地生租沙田物業宗數按月倍升
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多