布少明：新盤巿場料續暢旺

二手樓市膠着，但一手樓市繼續「百家爭鳴」，大型新盤持續開售，對樓市帶來的積極作用，除了證明發展商對銷情有信心。值得留意的是，發展局日前公布本財年第二季（7月至9月）賣地計劃，當中招標3幅官地住宅地皮，共可建約2600伙，市建局項目可建約560個，加上私人重建/發展項目約50伙，合共提供約3210個單位。本財年上半年共提供5350個單位，佔全年土地供應目標約四成。資料顯示，新一季度推出的住宅地皮以屯門青山公路大欖段規模最大，涉及約2020伙，佔本季供應近八成；項目早前曾流標，短期內再重推，反映政府積極增加供應。

北水倘重臨 購買力更盛

另一邊廂，稅務局數據顯示，今年上半年3項辣招稅（包招15%新住宅印花稅、BSD及SSD）合共錄1807宗，較去年下半年2638宗大跌約31.5%，主要由於上半年樓市受疫情嚴重打擊、中港未通關，以及住宅交投大減。

筆者對樓市後市依然感到相當樂觀，除了大型矚目新盤開賣在即帶動樓市氣氛外，隨着新一屆特區政府正式上場，勢令本港政經市場出現一番新氣象。雖然與內地恢復通關未有確實日期，但重新通關是新班子首要任務之一，北水重臨將為本港樓市注入嶄新購買力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]