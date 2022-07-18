經濟
布少明

投資策略

布少明：新盤巿場料續暢旺

【明報專訊】近期疫情數字未見明顯回落，加上美國通脹猛於虎，聯儲局本月重手加息機率高唱入雲，難免拖累本港樓市陷入整固。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於7月4日至11日的一周，合共錄50宗成交，較前一周回升約28%，雖創近5周次高，但仍未回復活躍水平。

二手樓市膠着，但一手樓市繼續「百家爭鳴」，大型新盤持續開售，對樓市帶來的積極作用，除了證明發展商對銷情有信心。值得留意的是，發展局日前公布本財年第二季（7月至9月）賣地計劃，當中招標3幅官地住宅地皮，共可建約2600伙，市建局項目可建約560個，加上私人重建/發展項目約50伙，合共提供約3210個單位。本財年上半年共提供5350個單位，佔全年土地供應目標約四成。資料顯示，新一季度推出的住宅地皮以屯門青山公路大欖段規模最大，涉及約2020伙，佔本季供應近八成；項目早前曾流標，短期內再重推，反映政府積極增加供應。

北水倘重臨 購買力更盛

另一邊廂，稅務局數據顯示，今年上半年3項辣招稅（包招15%新住宅印花稅、BSD及SSD）合共錄1807宗，較去年下半年2638宗大跌約31.5%，主要由於上半年樓市受疫情嚴重打擊、中港未通關，以及住宅交投大減。

筆者對樓市後市依然感到相當樂觀，除了大型矚目新盤開賣在即帶動樓市氣氛外，隨着新一屆特區政府正式上場，勢令本港政經市場出現一番新氣象。雖然與內地恢復通關未有確實日期，但重新通關是新班子首要任務之一，北水重臨將為本港樓市注入嶄新購買力。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
美股重防守 超配醫療公用金融
美股重防守 超配醫療公用金融
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
津上機床增研發 配合市場擴產能
津上機床增研發 配合市場擴產能
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
方便家長醫生 毋須親身觀察
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
技術取勝：電能處上升通道
技術取勝：電能處上升通道
李聲揚：「一死又放」或重現
李聲揚：「一死又放」或重現
蔡金強：重塑信用 唯一出路
蔡金強：重塑信用 唯一出路
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
李順威：日本歐洲信貸危機重重
李順威：日本歐洲信貸危機重重
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
周顯：澳門難翻身有因
周顯：澳門難翻身有因
王弼：「求雨舞」延長熊市
王弼：「求雨舞」延長熊市
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
廖偉強：新盤貴得有道理
廖偉強：新盤貴得有道理
馬泰陽：多管齊下增土地供應
馬泰陽：多管齊下增土地供應
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
內地生租沙田物業宗數按月倍升
內地生租沙田物業宗數按月倍升
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多