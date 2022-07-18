經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：新盤貴得有道理

【明報專訊】香港回歸25周年，在這25年間樓價先跌後升，直到今天樓價依然維持上升平均約八成。1997至2002年樓價跌幅大約65%，2002至2007年樓價由低位上升超過四成，2007至2012年樓價再上升接近九成，2012至2017年樓價繼續上升三成半，2017至2022年樓價依然上升25%！

回顧這25年，樓價並非有上無落，曾經亦出現過大跌的階段，只是隨後的日子，中國內地的經濟急速發展及香港受惠於內地的經濟起飛，再加上有很多內地資金流向香港，令香港樓價從最低位大幅反彈逾五倍，。

這25年樓價從低位不斷上升，有人會歸咎於發展商推售的新盤市場，認為發展商為了能賣得好價錢，在推出的新盤上大打宣傳及包裝牌，使到售價與二手市場對比相差三至四成，無形中亦將二手樓價同時拉升，令市民百上加斤，置業機會難上加難！

筆者認為，新盤市場和二手市場確實大不同，二手市場是舊有的產品，當然無論是外型、裝修、間隔、會所設施、智能產品、保安及禮賓司等都會遜色於新盤市場。二手市場物業的樓齡大多相對久遠，需要經常維修及保養，加上會影響外觀及生活環境，繁忙的香港人回到家中希望享受寧靜的生活，定時的裝修及維修確實影響生活的節奏及寧靜！

反之，新樓市場物業的外觀、裝修、家電及配套，會帶給買家觀感上的享受；更重要的是，發展商推出新盤時，會配合很多優惠，例如送贈印花稅、傢俬裝修、現金回贈、先住後付等等，况且新樓的樓花期通常有一至兩年時間才入伙，買家可以輕鬆處理財務的安排，相對比較靈活，所以新盤市場貴得有道理！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

上 / 下一篇新聞

拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
美股重防守 超配醫療公用金融
美股重防守 超配醫療公用金融
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
津上機床增研發 配合市場擴產能
津上機床增研發 配合市場擴產能
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
方便家長醫生 毋須親身觀察
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
技術取勝：電能處上升通道
技術取勝：電能處上升通道
李聲揚：「一死又放」或重現
李聲揚：「一死又放」或重現
蔡金強：重塑信用 唯一出路
蔡金強：重塑信用 唯一出路
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
李順威：日本歐洲信貸危機重重
李順威：日本歐洲信貸危機重重
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
周顯：澳門難翻身有因
周顯：澳門難翻身有因
王弼：「求雨舞」延長熊市
王弼：「求雨舞」延長熊市
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
布少明：新盤巿場料續暢旺
布少明：新盤巿場料續暢旺
馬泰陽：多管齊下增土地供應
馬泰陽：多管齊下增土地供應
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
內地生租沙田物業宗數按月倍升
內地生租沙田物業宗數按月倍升
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多