摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443

【明報專訊】美國繼上周公布的消費物價指數（CPI）出乎市場預期達9.1%後，生產物價指數（PPI）升幅同樣高於市場預期，按年升幅達11.3%，反映上游製造成本未來或有可能傳導至消費者層面，市場仍擔心通脹壓力短線或未能紓緩。不過聯儲局兩名被視為「鷹派」的官員、聯儲局理事沃勒及聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德均表態支持今個月加息0.75厘，減輕市場對局方大幅加息1厘的憂慮。美股三大指數上周尾段個別發展，道指跑輸，納指則反覆回穩。技術走勢上，納指對上一周曾升至12,100點水平，惟與上月底時一樣，未能完全修補6月10日介乎12,082至12,265點的下跌裂口，並再次於50天平均線遇阻。
如投資者看淡納指後市，又或者希望對冲風險，可參考中年期納指沽10443，行使價9455點，實際槓桿6倍，今年12月中到期；至於看好可參考納指購10415，行使價13,500點，實際槓桿8.9倍，同為今年12月中到期。
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