何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967

上周五新舊經濟股同挫，匯控（0005）股價跌近3%，雖然美國加息幅度或增加，但歐洲及英國面對天然氣能源風險，市場擔心當地經濟會因而衰退無力加息，匯豐股價50元已成較大技術阻力，下方支持則約為46.5元的5月份低位。

本周需視俄羅斯在北溪一號維修期完結後會否重新供氣否則歐洲一旦出現能源危機，或令其匯控跌穿46.5元，相反，如恢復供氣，則有機會重上50元以上。由於預期波動或較大，投資者部署宜控制注碼。看好可留意匯豐購16813，行使價52.57元，2022年10月到期；或匯豐牛52357，收回價45.18元，行使價44.18元，2022年12月到期； 看淡可留意匯豐沽14927，行使價43.83元，2022年9月到期；或匯豐熊57967，收回價51.88元，行使價52.88元，2023年2月到期。

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[何啟聰]