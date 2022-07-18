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2022年7月18日星期一
李順威 牛熊共舞
投資策略
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
美股重防守 超配醫療公用金融
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
津上機床增研發 配合市場擴產能
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
技術取勝：電能處上升通道
李聲揚：「一死又放」或重現
蔡金強：重塑信用 唯一出路
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
李順威：日本歐洲信貸危機重重
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
周顯：澳門難翻身有因
王弼：「求雨舞」延長熊市
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
廖偉強：新盤貴得有道理
布少明：新盤巿場料續暢旺
馬泰陽：多管齊下增土地供應
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
內地生租沙田物業宗數按月倍升
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多
李順威：日本歐洲信貸危機重重
【明報專訊】通脹上升，衰退憂慮，聯儲局加息等都是市場關注的問題。此外，日本利率曲線控制及歐洲信貸周邊國家差價也是最近市場的大問題。這兩個問題理論上都可能引發市場大波動。
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環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
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伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
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陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
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摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
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陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
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馬泰陽：多管齊下增土地供應
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