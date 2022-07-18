區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素

理想的元宇宙是一個能提供實時浸沉式體驗的3D虛擬世界，就如電影「挑戰者1號」中的「綠洲」般的世界，用家可以在元宇宙中社交、工作、購物、娛樂、學習及運動，甚至乎各項的X-to-Earn活動，幾乎跟真實世界並無二致。它也可以是個烏托邦，在虛擬世界中人人平等，玩家各自追尋自己的理想。誠然，元宇宙尚在早期發展階段，想達致理想的元宇宙可謂長路漫漫，當中要配合硬件、網絡、運算力、支付、交換標準等各方面的發展才可達成。那麼區塊鏈及加密貨幣在元宇宙中有何角色？

DeFi及NFT成建構元宇宙重要元素

元宇宙首要發展的肯定是經濟模式，這樣才能把各方面的專才拉進元宇宙的生態圈內，相信去中心化金融（DeFi）及非同質化代幣（NFT）就是構建未來元宇宙經濟的重要元素。

雖然在元宇宙內也可以有傳統銀行，但在真正去中心化的元宇宙內，DeFi才是金融服務的主流。DeFi基於區塊鏈上的智能合約，去除了傳統銀行、交易所等中間人的角色，提供交易、借貸、支付等金融服務。通過DeFi，任何人都能享用金融服務，例如在去中心化交易所買賣虛擬資產，以及借貸平台允許用NFT作為抵押品等。

隨着人們投放愈來愈多的時間及金錢在虛擬世界上，對數碼資產的需求相應愈來愈高。NFT能提供一個去中心化、公開透明、安全和獨一無二的數碼資產憑證。有了NFT作資產證明的保障，玩家能在虛擬世界中創造價值、發展經濟，並可以牢牢掌控自己的資產而不是像傳統遊戲中由開發商實質持有，例如在Sandbox中，玩家能設計不同的資產如建築物、武器，以至一些天馬行空的東西，以NFT的形式出售。所以NFT將會是發展元宇宙最重要的元素。

去中心化給玩家發言權

除了經濟模式外，發展新的管理模式也很重要。去中心化治理（DAO）是一種新穎的管理模式，也是Web 3.0的核心元素。DAO由智能合約構建，以去中心化的方式管理項目和組織，DAO內的所有人都有投票權，可以防止一人權力獨大的問題。透過成立DAO，元宇宙的用戶可共同決定虛擬世界中的規則。如其中一個最大的元宇宙項目Decentraland便成立了DAO，將智能合約的控制權轉移到DAO上，每個土地及平台幣均有投票權，玩家可共同構建Decentraland中的政策和規則，例如土地拍賣政策及交易費用等。此外，由香港獨角獸Animoca Brands開發的另一大元宇宙項目Sandbox也希望能在今年成立DAO，讓Sandbox 的土地持有者在遊戲中也擁有發言權。

現在已有愈來愈多元宇宙成立，要突圍而出必須盡快擴大生態圈，吸引玩家及開發者參與。Meta這些互聯網巨頭由於已擁有大量傳統用戶，發展元宇宙時的獲客成本可以很低，具有先天優勢。有足夠的客流便能吸引更多的第三方開發者構建更多的場景及應用程式，吸引更多用戶，達至良性循環。但這些互聯網巨頭往往都想控制整個生態系統的話語權，所以它們的元宇宙會較為中心化。至於Decentraland這些去中心化的元宇宙概念較易被幣圈人士接受，卻沒有互聯網巨頭的低獲客成本優勢。所以未來那一種模式會跑出還是未知之數。

總的來說，元宇宙尚在早期發展階段，但有些項目如上述的Decentraland及Sandbox已給我們窺探元宇宙的可能性，相信DeFi、NFT及DAO會是元宇宙中重要的一環，而互聯網巨頭的參與將是元宇宙走入主流文化的催化劑。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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