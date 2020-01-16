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黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值

【明報專訊】近日不少YouTuber相繼推出非同質化代幣（NFT），網民反應兩極， 有人認為是藉虛擬藝術品騙財，以致網絡罵戰至今仍鬧得熱烘烘。去年盈科拓展集團主席李澤楷亦有投資加密貨幣基金及NFT等，此外，不少機構包括永明金融、譚仔雲南米線亦有推出相關產品。作為投資者，究竟如何判斷NFT價值、當中有何風險要注意呢？

明報記者 黃清瑤

要分辨NFT與虛擬貨幣分別

NFT與虛擬貨幣（或稱加密貨幣）包括比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）一樣都是虛擬資產。兩者最大分別是，虛擬貨幣屬於同質化代幣並且可以互換，舉例來說，上周五（15日）一個比特幣價值2.06萬美元、一個以太幣價值1200美元。此外，虛擬貨幣可以分割，投資者毋須一次過繳付2萬美元購買一個比特幣，可以選擇只購買0.08分（等值1600美元）的比特幣。NFT則屬於非同質化貨幣，通常會以數碼藝術品、遊戲道具、音樂作品等不同形式出現，因此是獨一無二，不可分割亦不可以其他NFT取代。

同質貨幣定價主要視乎流通性、發行量等因素數而定，然而NFT的形式多為數碼藝術品，初始定價由發行人釐定，再由有意購買人士競價。亦因如此，試當真YouTube頻道利用影片截圖發行NFT、每個定價5000港元，就令市民嘩然；Arho TV YouTube頻道以電腦畫作發行NFT及宣傳任何年齡人士都可以購買，索價近1400元，亦令網民大為反感。

龐寶林：5因素判斷NFT價值

究竟投資者應如何判斷NFT的價值呢？東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林認為，判斷NFT價值主要有以下幾個因素：（一）社群活躍度，即市場關注度、投資者對項目是否有信心、有沒有名人參與等；（二）團隊技術背景，即發行團隊有沒有爆紅項目、會否有大企業支持；（三）未來藍圖，即發行團隊對未來有何願景；（四）NFT發行時間，投資者能否以最優惠價錢購入以及當時兌換價格；（五）了解NFT稀有度，通常稀有度愈高，價格愈高。

早前有YouTuber準備發行3000個NFT，每一圖畫都不相同，但風格無異。龐寶林表示，3000個數量上太多，即使每一件作品都有不相同的地方，但都不屬單一作品，會影響NFT價值。目前，購入NFC主要有兩個作用，其一是作藝術收藏品。他舉例，目前有機構為藝術學系大學生的作品發行NFT，價值只是數千元，然而一旦該名學生在日後成名，購買者手上的NFT價值就會大升，當然這是一項長遠而且沒有保證的投資項目。

另一用途是NFC的功能性，如譚仔雲南米線公開發售首個慈善 NFT 系列「Souper Hero」，成功買入人士可擁VIP會籍及免費換取兩餸米線1碗，日後又可參加獨家活動等；持特別版 NFT人士更可獲365碗兩餸米線。對企業來說， NFT具有宣傳功效，持續投入發展或新增更多優惠，可以令NFT具升值潛力。而且可穩定客源，記錄客戶消費從而收集數據等，功用相當廣泛。

要注意，市况很影響升值潛力，在市好時資產價值容易提高，但目前環球多國加息，加上地緣政治問題等不確定性，都令市場流動性緊絕，影響投資者信心並減少投資在這類高風險產品上。

如要購買NFT就需要開設相關帳戶，並將加密貨幣錢包連結到該帳戶，通常購買NFT會利用以太幣結算。因此以太幣走勢相當影響NFT價值。今年虛擬貨幣出現股災，以太幣由年初每個價值3767美元，下跌至上周五（15日）的1225美元，跌2542美元或67.47%。在上月18日更跌至993美元低年內位，投資者實在不容忽視虛擬貨幣的波動，亦要明白這是比股票更高風險的投資產品。

在現時低位買入以太幣或NFT又是否好時機呢？龐寶林表示，早前以太幣發行機構曾注銷部分貨幣，令市場上供應減少從而推升貨幣價格，同時又優化投票機制。除此之外，目前應用範圍相當廣泛，例如互聯網、遊戲、教育都進一步虛擬化，並且利用虛擬貨幣交易，用處及穩定性進一步提高，故長線看好。

短線而言，因美聯儲局將於本月議息，當知道加息幅度後，市場前景會進一步明朗化。他估計，持續加息加上地緣政治問題都會令美元持續強勢。當大幅加息，債價會下跌，經濟踏入衰退後股市亦下跌，大市就會見底，預料此情况很可能於明年中出現。當大市觸底，普遍資產包括虛擬貨幣都會回升。總括而言，投資者要留待第四季才作決定，還要等待更長時間入市。

未成年人買賣NFT惹爭議

長久以來，進行股票或債券投資都需要年滿18歲或以上，然而買入NFT不設年齡限制，因此成為市場另一個極具爭議的話題。龐寶琳表示，年輕人都可以買入NFT，如同購買遊戲卡，只是遊戲卡虛擬化。他建議學校及家長應該多教育子女，向他們講解NFT的運作，當然不應給予過多金錢買賣，免招損失。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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