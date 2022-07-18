津上機床增研發 配合市場擴產能

安徽廠投產 年產能增至1.5萬至1.8萬台

隨着外國疫情自去年8月、9月份好轉，對機牀需求增加，並轉往內地尋求供應，適逢內地自2020年起大力發展5G，新能源車市場興起，李澤群表示，行業在2020年至2021年進入「好周期」，其中來自汽車行業的生意更佔集團收入三分之一。他說，集團會積極擴大產能，隨着安徽廠房投產，年產能增至1.5萬至1.8萬台，為2023至2024年下一輪增長期作準備。

儘管面對原料價格上升，李澤群強調，集團仍期望隨着擴大產銷規模、採取降低成本等措施，繼續提高毛利率。他預期，現時從事中、低檔產品的內地民營企業對手將來會壯大起來，技術質量亦會提升，集團為應對競爭，會繼續做好管理控制成本，保留現有買家及吸引新買家。

津上機床為日資公司，李澤群稱，集團在華管理團隊、包括他自己及首席執行官在內，都屬於1980年代從內地赴日留學的一代，對日本企業管理熟悉，並長期在生產、銷售、研發與日方股東合作互動，彼此非常信任及尊重。

展望將來，李澤群表示，集團會繼續努力，承擔更多產品研發工作並作出改良。另為了回饋股東，在業績良好時，股息派發率會介乎30%至40%。