嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與

明報記者 方楚茵

嘉華最早在1993年參與廣州越秀區舊改，建成「嘉和苑」項目。楊景輝表示，舊改並非新嘗試，只是以往舊改程序較複雜及未規範化，但自2019年後舊改項目制度已較以往清晰，包括拆遷賠償、成本認定及審批流程等制度。

開發商大多付地價後一年賣樓花

近年內地政府亦加強支持舊改項目融資，包括除補地價外的部分成本可向銀行貸款，比率達六成至七成。以魚珠項目為例，原居民簽署意願書等前期工作已完成，後期加入的嘉華主要負責規劃，其後才再支付地價。由於開發商大多能在支付地價後一年開賣樓花，減少資金鎖定期，變相更合適港資參與，「唔使再自己摸路同估估吓，只需按步驟循序漸進去做」。

楊景輝預計，魚珠項目可在2024年動工、2025年開售及2028年完成，項目佔地面積2.2萬平方米，可售面積達11萬平方米，當中六成面積作回建用途，四成可供集團銷售。

內房面臨資金壓力 突顯港資優勢

談到現時內地樓市氣氛淡薄，楊景輝判斷，內地樓市3月已見底，限購等政策放寬下，4月、5月開始回暖。雖然個別內房因資金壓力會減價促銷，但他笑言「減價都未必賣到，（買家）驚交唔到樓」，更突顯港資財政穩健的獨特優勢。

下半年嘉華續推出大灣區東莞及花都項目，前者總共1100個單位，已售近五成，餘約500個單位，下半年將推約200個；花都項目下半年會再推300個；兩項目合計推貨共500個單位，價格則隨行就市。