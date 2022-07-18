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龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖

【明報專訊】內房行業近期風聲鶴唳，壞消息接踵而來，連帶物業管理行業亦受累表現疲軟，但仍無阻龍湖（0960）分拆物管業務龍湖智創來港上市。龍湖作為內地監管機構列為「示範房企」，財政相對健康，或至少能給予投資者一定信心。

撰文：旻晞

由龍湖分拆出來的龍湖智創已向港交所遞交上市申請，市場消息稱集團有意集資大約78億元，聯席保薦人為建銀國際、中金、匯豐及摩根大通。

龍湖智創主要為龍湖的物管業務。雖說今年物管股如同內房股一樣表現疲弱，但翻查資料，今年以來主板表現最佳新股，卻是物管股的力高健康（2370），該股掛牌首日飈升26%，而截至上周五，股價更創出上市新高，累積升幅2.5倍，是今年新股中最強。但力高的表現可謂「萬中無一」，因今年以來來港上市的物管股，除了力高，目前基本全軍「潛水」，當中表現最差的金茂服務（0816）上市首日便跌28%，累積至今市值幾乎蒸發了近半（見表）。

今年物管新股走勢兩極

上述4家物管股，在管面積規模可歸納為中小型物管企業。而龍湖智創以在管建築面積計已躋身「過億」行列，亦可說繼萬科計劃分拆萬科雲來港上市後，內房行業前十大最後一家宣布分拆上市的物管企業。截至今年4月底，集團物業管理服務在管項目達1582個、在管建築面積為2.739億平方米。而去年集團獲得中國物服務「企業品牌價值30強」的第一名，有一定品牌地位。

至於商業運營服務方面，同期有62個運營項目，在管建築面積達600萬平方米，主要包含購物中心、寫字樓及商業街道及物業等。兩項核心業務組成了龍湖智創的「物管+商管」模式，而內地能同時提供住宅及購物中心管理服務的物管公司、即所謂的「全業態物業管理及商業運營服務公司」數目不多，在港上市的有華潤萬像生活（1209），惟龍湖在管規面積及營收規模更大，按去年收入計，龍湖智創於「全業態物管公司」排名第一、市佔率約1.8%。

和其他大型物管股發展情况相若，龍湖智創近年透過積極併購，以減低對控股公司龍湖的依賴，如去年9月收購九倉（0004）旗下多間內地物管公司權益，涉及管理面積近900萬平方米，主要為中高端住宅項目。集團從母公司龍湖及其聯營公司開發的物業獲得的收入，已由2019年的75%，降至今年四月底的57.4%。

此外集團亦透過戰略合作壯大增值服務覆蓋，如去年4月宣布與安馨康養集團簽訂戰略合作，共同於「物業服務＋養老服務」發展模式中資源共享、共同發展等，不過集團的增值業務尚待發展。

擴增值服務覆蓋 與養老集團合作

一如其他物管企業，集團於住宅及非商業提供的物管服務，大體可分為傳統的物管服務，以及非業主增值服務、社區增值服務三大類，物管服務諸如保安、維修、清潔、園藝等，為物管企業主要、且穩定的收入來源；惟毛利率一向較增值業務為低。龍湖智創去年於增值服務收入佔總收入約33%，今年首4個月更明顯受疫情影響，降至25%左右，比率和其他大型物管股相比較低。集團往績期間毛利率水平介乎25%至29%、亦稍稍落後於碧桂園服務（6098）大約30%至33%。

近年收入盈利增長穩

惟近年龍湖智創盈收保持較快增長，去年收入及盈利增幅分別達71%及46%（見圖），主要體現於集團旗下購物中心在管規模急升，而儘管今年第一季內地疫情影響不少購物中心要停運，惟今年首4個月集團來自購物中心的收入仍按年升47%至7億元人民幣，佔整體總收入升至17.4%。

總體而言，一如其他大型物管企業，龍湖智創近年業績保持穩定增長，財政狀况相較健康，如往績期間均保持淨現金狀態。惟今年內房市道疲弱，與其關係密切的物管行業亦吹淡風，若集團最終招股要吸引投資者，定價上不宜過於進取。事實上如碧服目前動態市盈率亦只有15.57倍、雅生活（3319）及融創服務（1516）、更只有4.9倍及6.6倍，估值相當低殘。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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