中美同處政治敏感期 市場冀改善關係

【明報專訊】上周發布的調查結果顯示，美國總統拜登的公眾支持率（public approval rating）僅39%，自去年8月起已連續11個月低於50%的合格水平，當地評論現普遍認為拜登所屬的民主黨在11月的中期選舉將至少輸掉參眾兩院其中一個的大多數議席，甚至有可能悉數落敗；瑞信亞太區財富管理業務董事總經理、大中華區副主席陶冬在《Money Monday》第353期（6月20日出版）封面故事分析：「雖然拜登任內有很多政績──經濟擺脫了疫情所帶來的衰退、在疫情期間也甚少中小企業倒閉、就業已回復到疫情前水平、工資在大幅度上漲，房價也大幅度上漲，但是他的支持率為什麼這麼低呢？百好遮不了一醜的是通脹。」
美若減免華關稅 對市場正面
陶冬當時預期，由於拜登需要「冲喜」，故計劃調整針對中國產品的關稅，甚至以其他措施釋出善意，在未來幾個月都可能發生；惟過去4星期暫時仍未有好消息出現，而醞釀多時的「習拜會」（中國國家主席習近平與拜登會面）亦尚未落實。
作為美國人，Todd Brighton又如何看中美關係呢？他表示，不止美國11月會有中期選舉，中國在第四季料亦舉行「二十大」，假如美國在短期內宣布減免於2018年及2019年已向中國加徵的關稅，以及中美關係有其他改善迹象，相信會受市場歡迎、對市場亦屬正面。不過，他亦強調即使美國對中國關稅減免，亦不會對當地通脹有非常重大的影響，仍有很多其他更重要的因素主宰當地通脹。
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