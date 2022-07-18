經濟
封面故事

富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股

【明報專訊】恒指上周大跌1428點或6.57%，作為比較，美國通脹預期溫降，國債孳息率亦有見頂回落迹象，帶動美股三大指數上周五均上升約2%，全周僅微跌，暫時扭轉上季美股跑輸港股的趨勢。今期封面故事以長途電話專訪身在美國的「富蘭克林入息基金」的基金經理Todd Brighton分析最新形勢。Brighton認為，美國債市已充分反映加息因素，目前債息有吸引力，旗下基金上半年已減持美股增持美債，而在美股中則超配防守力較強的醫療、公用及金融股；至於超大型科技股經過近月明顯調整後，估值現已較合理，下半年擬伺機增持。

明報記者 葉創成

Todd Brighton於《Money Monday》第321期（去年10月25日出版）封面故事接受訪問表示，在美國聯儲局快將退市及加息的情况下，當時他看好美股多於美債，而隨着該全球最大央行將收緊貨幣政策，投資美股的策略亦要轉變，最重要便是考慮估值，暫較看好低估值的公用股及醫療股，並已減持高估值的科技股。結果以美國科技股為代表的納指於去年11月22日高見16,212點後，過去近8個月反覆向下，與上周五收報11,452點比較，跌幅達三成（見圖1），讀者當時若有參考他的觀點減持美國科技股，現時便可持盈保泰，而且美國科技股亦是過去10年市場的焦點，因此記者近日再次專訪Brighton並請教他對該板塊的最新看法。

Brighton表示：「我們早前已減持美國科技股，主要原因是當時它們的估值過高，我們會一直繼續留意此板塊，特別是一些高質素的超大型科技股，它們的基本因素仍然強勁，隨着股價在過去幾個月回落，目前估值已相對變得比較合理（見圖2），假如在稍後時間估值變得更吸引的話，我們便可能會再次增持。」

基金去年底已減持美股增持美債

「富蘭克林入息基金」截至5月底的基金月報顯示，固定收益投資及現金佔資產總值比例約45%，而投資股票、可換股債及股票掛鈎票據的比例約55%，去年9月底有關比例分別約65%及約35%（見圖3），換言之，該基金過去大半年已減少不少美股轉買美債。

Brighton解釋，美國聯儲局主席鮑威爾去年底一改過去的說法，承認當地通脹高企並非暫時性（transitory）後，他當時已預期當局今年將加快收水步伐，因此減持股票增持固定收益投資及現金，而他目前仍認為，美國通脹高企問題能否改善，是美股後市的關鍵變數：「今年上半年我們已經歷非常困難的投資環境，市場現仍充滿變數，尤其是到底美國通脹有多大黏性（stickiness），以及美國經濟會否出現衰退？而這兩大問題其實是互相關連的，因為假如美國通脹繼續高企不下，聯儲局便需要繼續大幅加息壓抑通脹，經濟增長便會放緩，甚至有可能出現衰退。」

比較基數高 下半年通脹料放緩

事實上，美國上月消費者物價指數（CPI）按年勁升9.1%，反映當地通脹升至逾40年高位，Brighton坦言，如此高的通脹是不少美國人、包括他自己之前從未遇過的，而他強調，最重是向前望，即使下半年通脹料從高位回落，但能否回落至比較合理的水平仍屬未知之數，需要密切留意。

美經濟能否軟着陸 下半年分曉

Brighton表示：「首先，美國通脹去年下半年、特別是第四季升勢加快，由於同比基數較高的效應，今年下半年通脹便會放緩；第二，我們可以從供應及需求兩方面去看通脹問題，聯儲局加息可以在需求端壓抑通脹，但食物及能源價格上升等供應端通脹因素卻會較為頑固，尤其是我們看到全球現正處於衝突，由此帶來供應鏈的瓶頸，這並非聯儲局所能控制的變數，但這情况現已略有改善，大家也留意到油價近日明顯下跌。綜合來說，我們認為聯儲局在未來6個月將處理一項艱巨的工作——如何適當地收緊貨幣政策令通脹回落，同時令經濟保持增長，即實現軟着陸。我們相信這仍然是有可能實現的，因為通脹本來已有放緩迹象，去年不少公司需要調高工資才可招聘員工，而此情况現時也有改善，我相信這有利當地通脹回落。」

美投資級高息企債息率吸引

雖然Brighton強調，他沒有水晶球可準確預測美國經濟會否出現軟着陸，但事實上旗下基金已減持股票、增持固定收益投資及現金。而他透露，短期內料仍會維持此資產配置的方向，「顧名思議，富蘭克林入息基金的投資目標是希望為投資者帶來穩定的入息，同時也實現資本增值，我們在上半年已減持美股、增持美國投資級別及高收益企業債，原因是即使聯儲局會繼續加息，理論上不利債券價格，但由於市場現時已預期聯邦基金利率年底將升至3.4厘，我們相信債券市場已就加息有充分反映，而且美國投資級別及高收益企業債與國債的息率差距（yield spread）亦已拉闊，令估值更趨吸引（編按：美國投資級別及高收益企業債現時平均利率分別為4.7厘及7.8厘），我們認為現時投資於此可望帶來好表現」。

另外，值得注意的是，美國10年期國債孳息率上月14日高見3.4965厘後，過去逾一個月反覆回落，出現下降軌，上周五收報2.9152厘，假如此趨勢持續，亦將會有利美國投資級別及高收益企業債券價格向好。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕加息 通脹 科技股 美債 美股

上 / 下一篇新聞

拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
實測官方集運到港 需時與私人集運商相若
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
英媒：星巴克擬售英業務 競爭激烈經營受壓
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
大新伙地球之友 助中小企發展ESG
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
中美同處政治敏感期 市場冀改善關係
美股重防守 超配醫療公用金融
美股重防守 超配醫療公用金融
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
龍湖智創財政穩 迎逆風上市 積極併購 減依賴母企龍湖
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
嘉華重返內地舊改 頭炮廣州項目 稱制度較過往清晰 利港資參與
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
華潤系傳入主金沙酒業 潤啤：不予評論
津上機床增研發 配合市場擴產能
津上機床增研發 配合市場擴產能
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
鏡臂換傳感器 監察兒童近視風險
方便家長醫生 毋須親身觀察
方便家長醫生 毋須親身觀察
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
金子：泄數據利淡 阿里沽13578
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
徐風：誰為爛尾樓「埋單」？
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
凱基亞洲：恒指短線關鍵支持2萬關
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
伍禮賢：電盈售產 憧憬派特別息
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
潘啓才：勿重蹈富豪食堂覆轍
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
謝偉銓：解決居住問題 重量也要重質
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
黃清瑤：買虛幣NFT 判斷風險與價值
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
沈永年：橫琴疫下逾億補貼扶企業
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜
林嘉文：美元下半年料先高後低
林嘉文：美元下半年料先高後低
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
區偉志：探討元宇宙經濟及政治元素
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陳大為：美國新出爐CPI預示樓巿不妙
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：長江乃華企海外賺錢表表者
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
陸振球：通脹息口或快見頂 及早部署
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
林少陽：熊巿輸少當贏 保留翻身機會
技術取勝：電能處上升通道
技術取勝：電能處上升通道
李聲揚：「一死又放」或重現
李聲揚：「一死又放」或重現
蔡金強：重塑信用 唯一出路
蔡金強：重塑信用 唯一出路
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
徐家健：來年的衰退將會是溫和的？
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
艾雲豪：費Sir定理VS告式管理
李順威：日本歐洲信貸危機重重
李順威：日本歐洲信貸危機重重
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
劉思明：港股弱勢 醫藥航空堅挺
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
何啟聰：新舊經濟同挫 匯豐熊57967
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
瑞銀亞洲：資金流向淡倉 比亞迪沽17887
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
摩根大通亞洲：通脹壓力未紓 納指沽10443
周顯：澳門難翻身有因
周顯：澳門難翻身有因
王弼：「求雨舞」延長熊市
王弼：「求雨舞」延長熊市
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
曾淵滄：中海油兗礦派特別息呼聲高
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
湯文亮：跌市唔賣樓 變相做好事
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
陳永傑：美恐衰退 勿加息過重
廖偉強：新盤貴得有道理
廖偉強：新盤貴得有道理
布少明：新盤巿場料續暢旺
布少明：新盤巿場料續暢旺
馬泰陽：多管齊下增土地供應
馬泰陽：多管齊下增土地供應
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
凱柏峰II昨首輪開售 沽129伙 連1期兩周半內累沽592伙 套現逾51億
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
華懋最快本季推何文田站項目 單位不小於280呎
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
港鐵「圍方」明年中開幕 逾半樓面租出
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
第一城2房540萬沽 不足4年實蝕7%
內地生租沙田物業宗數按月倍升
內地生租沙田物業宗數按月倍升
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
明翹匯屆現樓 會所配套齊備
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
萬景峯均呎連續3個月逾2萬
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多
黃清瑤：子女教育基金愈早買滾存愈多