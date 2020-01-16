大新伙地球之友 助中小企發展ESG

提供免費諮詢 促進低碳轉型

大新銀行與地球之友合辦中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃，大新銀行副行政總裁兼高級執行董事王美珍表示，中小企擁有的資源往往不多，更需要針對性投放資源，計劃會為它們免費諮詢，提供指引調整ESG發展路徑，以協助邁向更可持續發展經濟，促進低碳轉型。

王美珍續稱，中小企普遍在企業管治範疇表現較弱，例如政策制訂上未夠完善、部門分工不仔細等，對日後擴展業務或構成阻礙。

該計劃有兩個主題，分別為「建築和房地產業」，以及「零售和電子商務」，王美珍表示前者涉產業鏈龐大，碳排放量較高，留意到多家大型地產商「落力」達至碳中和，但仍需相關行業的中小企配合才能更有效。

至於零售和電子商務，她稱該行業涉中小企數目更多，它們平時生產及包裝過程產生大量廢料，近年愈來愈多國家有意徵收碳稅（carbon tax），恐對零售貿易帶來打擊，削弱本港競爭力。