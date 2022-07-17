薛偉傑：Gogoro打造女士電動摩托車

Delight系列由全女班策劃開發，打出Designed By Her和Designed For Her的口號，噱頭十足。它新增了省力牽車功能，其尾廂內還設有香氛組，散發淡淡的白茶香氣。此外，手把和尾廂都加入了銀離子抗菌材料。它設有AIRCUSH緩衝飾板，以減低用戶膝蓋和車身撞擊的機會。用戶腳尖前方則設有凹槽，讓用戶腳部有略多伸展空間。還有一個可以收合的杯架，方便放置飲品。

加入抗菌材料及香氛機

Delight系列更聲稱預載了雨天智慧模式，若加上選配的TCS循跡防滑系統，可以根據開車時的氣象資料，來主動調節動力輸出，以及即時偵測前後輪的速差，來減低出現滑車的機會。配合新車上市，Gogoro還同步推出30款嶄新風格的小配件，包括：UV光觸媒抑菌抗臭循環機、抗紫外線防潑水遮陽裙、弧形提袋掛鈎（用來掛包包或購物袋），加上通用的100餘項原有配件，以滿足女士的多樣化需求。

明報記者 薛偉傑

[行銷新意思]