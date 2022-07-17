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2022年7月17日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
小麥價一周挫一成 跌回俄烏戰前 克里米亞出口增50倍 助紓食物通脹
港股內外受壓 分析：難跟美股升
凱柏峰II超額8倍 今首輪賣168伙
兩大行降內地今年GDP預測
6月一二線城樓價升幅擴大
稱整理大量Twitter帳戶數據 馬斯克要求推遲審訊
歐洲只許自己搶氣 不許非洲用氣 急覓俄氣替代品 惹「綠色殖民主義」爭議
高價搶氣 致亞洲能源短缺
張宗永：AI有意識嗎？
薛偉傑：Gogoro打造女士電動摩托車
馮其十：內地全年通脹料可控
張宗永：AI有意識嗎？
【明報專訊】據說「悟道」的寫詩成績很不錯。「悟道」是中國開發的人工智能，它的參數（parameter）規模達到了1.5萬億。
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凱柏峰II超額8倍 今首輪賣168伙
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