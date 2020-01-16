兩大行降內地今年GDP預測

料全年增5.5%難達標

中國今年GDP目標原為5.5%，惟受疫情衝擊，經濟活動受限，日前人行亦明言今年難以實現目標。日前官方公布第二季GDP僅錄得0.4%，季度增幅為30年來第二差，隨之大行亦陸續下調經濟預測。

法興原本預測為4.1%，已較官方預測為低，現時再削至2.7%，較官方低2.8個百分點；巴克萊則由3.3%降至3.1%，較官方預測低2.4個百分點。

仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟認為，中國經濟現已觸底，但未脫離危險，內地若要追上全年目標5.5%，即餘下兩季GDP增幅至少須達8%，意味幾乎不可能做到。世銀前中國事務主管普拉薩則認為，今次數據反映中國的內外情况及清零政策擠壓經濟活動，政府亟需短期政策，恢復經濟增長。他補充，投資增長雖較預測好，但亦牽涉各類中期金融風險。

匯豐：復蘇料較2020年慢

《華爾街日報》綜合經濟學家意見，認為政府靠擴大投資基建，雖在2008年一度奏效，但亦有其短處，例如只有部分行業受惠，未能於各行各業增加足夠職位，並為全國加重債務。

匯豐首席亞洲經濟學家法雷迪認為中國今次復蘇，恐較2020年時緩慢得多。

踏入7月內地部分地區疫情反彈亦引起關注。野村分析，中國31座城市正在全面或部分封城，影響2.48億人，佔全國經濟活動17.5%。早前國統局公布，6月份16到24歲青年人的調查失業率已高至19.3%，為2018年有紀錄以來最高。瑞銀於4至5月訪問逾500名資深企業行政人員，綜合訪問意見，大致預期今年銷售增幅放緩、盈利率較低、出口訂單較弱。