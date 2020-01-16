凱柏峰II超額8倍 今首輪賣168伙

THE HENLEY上周再沽6伙

另一邊廂，近日轉陣推售現樓貨尾新盤的恒地（0012），趁啟德THE HENLEY剛入伙，開放現樓參觀。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY在過去一周累計有約3000組買家參觀，當中有逾100組參觀人士有意入市，昨日更有一組參觀者即睇即買，購入THE HENLEY II 1座25樓E室，實用面積575方呎，2房連套房間隔，成交價1470.02萬元，實呎25,578元。

林達民續稱，連同上述成交，上周共售出6個單位，一周吸金約7584.61萬元，平均呎價約25,984元；而整個項目累售517伙，套現逾53億元。

第一城2房再跌穿500萬

二手市場氣氛稍回落，各屋苑交投亦減慢，新界東上車熱點沙田第一城，再錄2房戶做價跌穿500萬元。市場消息稱，有關單位為45座低層A室，實用面積284方呎，原業主早前以518萬元放售，因美國加息，擔心本港市况會轉差，決定減價沽貨，終以485萬元易手，較原叫價低33萬元或6.4%，實呎17,077元。原業主2009年10月以160萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利325萬元，升值逾2倍。

代理消息透露，沙田第一城在上月亦錄得兩宗兩房戶做價低於500萬元的成交，反映市場觀望氣氛濃厚，部分業主不看好後市，願意減價沽貨。

MONTEREY4房減350萬易手

另將軍澳南MONTEREY一個4房戶，業主劈價350萬元後沽貨，輕微蝕讓離場。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，該單位為1座低層A室，實用面積931方呎，屬4房連套房間隔，原業主在今年4月起以2700萬元放售，惟區內接連有新盤開售，加上美國加息陰霾下，業主減價沽貨，終以2350萬元沽出，較原叫價低350萬元或13%，實呎25,242元。

上述單位原業主2018年12月以2343.6萬元一手購入，持貨逾3年，帳面獲利6.4萬元或0.3%，若連其他使費料輕微蝕讓離場。

[香港地產]