港股內外受壓 分析：難跟美股升

道指周五大漲2.15%

美國上月零售銷售按月升1%勝預期，扣除汽車的零售銷售亦按月增長1%，加上7月密歇根大學消費信心指數初值就由6月的歷史低位50回升至51.1，帶動美股表現。道指周五收市大升2.15%，報31,288點；標指收報3863點，升1.92%；納指收報11,452點，升1.79%。銀行股表現出色，花旗業績勝市場預期，收市炒高逾13%；富國銀行升逾6%，美國銀行漲7%；投行高盛及摩通股價亦分別升4.36%及4.58%。

金管局一周接錢300億

港股ADR（美國上市預託證券）表現折算為港股，相當於恒生指數升10點至20,307點，當中阿里巴巴（9988）收市折合報100.5港元，較港股收市跌1.64%；匯控（0005）較港股收市微升0.88%。港匯再度觸及7.85港元兌1美元的弱方兌換保證，金管局在紐約交易時段承接港元沽盤，買入約64.13億港元，連同香港時段買入的41.61億港元，一日內買入105.74億港元，全周計已接錢近300億元。本港銀行體系結餘下周二（7月19日）將減少至約2048.65億元。

龐寶林:恒指可守2萬點

東驥基金管理董事總經理龐寶林指出，雖然外圍表現做好，不過港股仍受內在因素影響，內房的爛尾樓風波已影響至內銀、內險等板塊，即使是港銀亦受美國加息影響，整體而言多方面將繼續受壓。他相信內地政府最終可解決爛尾樓風波，不過現時情况仍未穩定，加上美國加息對港股以至新興市場亦不利好，因此港股反彈力度有限，料於20,000至22,500點之間徘徊，相信可守住2萬點水平。