Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
回歸25年
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年7月16日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
內地次季經濟增長僅0.4% 遜預期 上半年增2.5% 統計局：全年目標5.5%有挑戰
高盛直呼令人失望 指清零影響超預期
國泰6月載客15萬 按年急升2.7倍
恒指一周大跌6.6％ 逾兩年最差
阿里傳泄漏警方數據 高層遭約見
中石油預告上半年純利增逾50%
泰加保險資不抵債 接管經理提清盤 保監局：3月曾要求注資 未獲正面回應
黎嘉恩：內部資金賠償基金可應付未來索償
美銀料長建KKR將聯手收購基建
廉署周三曾赴創天傳承總部調查
雲頂新加坡傳獲美高梅國際洽購
英皇文化申禁立基向「英皇UA」提清盤
大眾金融半年純利 按年跌逾兩成
美上月零售銷售略勝預期 激進加息降溫 美股三大指數升
亞馬遜傳削自家品牌業務 冀避監管
最大NFT市集OpenSea裁員兩成
九建牛潭尾逾百萬呎地申建6276伙 相等於逾半個第一城 其中22幢最高50層大廈
合和南固臺連鄰地申建255伙住宅
恒地支持業界對外解說啟德跑道區優勢
太古城3房1328萬沽 逾3年實蝕近一成
內地生追價6% 2.75萬搶租名城3房
陸振球：甲廈業主寧空置也不降租有因
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
內地次季經濟增長僅0.4% 遜預期 上半年增2.5% 統計局：全年目標5.5%有挑戰
高盛直呼令人失望 指清零影響超預期
國泰6月載客15萬 按年急升2.7倍
恒指一周大跌6.6％ 逾兩年最差
阿里傳泄漏警方數據 高層遭約見
中石油預告上半年純利增逾50%
泰加保險資不抵債 接管經理提清盤 保監局：3月曾要求注資 未獲正面回應
黎嘉恩：內部資金賠償基金可應付未來索償
美銀料長建KKR將聯手收購基建
廉署周三曾赴創天傳承總部調查
雲頂新加坡傳獲美高梅國際洽購
英皇文化申禁立基向「英皇UA」提清盤
大眾金融半年純利 按年跌逾兩成
美上月零售銷售略勝預期 激進加息降溫 美股三大指數升
亞馬遜傳削自家品牌業務 冀避監管
最大NFT市集OpenSea裁員兩成
九建牛潭尾逾百萬呎地申建6276伙 相等於逾半個第一城 其中22幢最高50層大廈
合和南固臺連鄰地申建255伙住宅
恒地支持業界對外解說啟德跑道區優勢
太古城3房1328萬沽 逾3年實蝕近一成
內地生追價6% 2.75萬搶租名城3房
陸振球：甲廈業主寧空置也不降租有因
周末睇樓好去處
內地次季經濟增長僅0.4% 遜預期 上半年增2.5% 統計局：全年目標5.5%有挑戰
高盛直呼令人失望 指清零影響超預期
國泰6月載客15萬 按年急升2.7倍
恒指一周大跌6.6％ 逾兩年最差
阿里傳泄漏警方數據 高層遭約見
中石油預告上半年純利增逾50%
泰加保險資不抵債 接管經理提清盤 保監局：3月曾要求注資 未獲正面回應
黎嘉恩：內部資金賠償基金可應付未來索償
美銀料長建KKR將聯手收購基建
廉署周三曾赴創天傳承總部調查
雲頂新加坡傳獲美高梅國際洽購
英皇文化申禁立基向「英皇UA」提清盤
大眾金融半年純利 按年跌逾兩成
美上月零售銷售略勝預期 激進加息降溫 美股三大指數升
亞馬遜傳削自家品牌業務 冀避監管
最大NFT市集OpenSea裁員兩成
九建牛潭尾逾百萬呎地申建6276伙 相等於逾半個第一城 其中22幢最高50層大廈
合和南固臺連鄰地申建255伙住宅
恒地支持業界對外解說啟德跑道區優勢
太古城3房1328萬沽 逾3年實蝕近一成
內地生追價6% 2.75萬搶租名城3房
陸振球：甲廈業主寧空置也不降租有因
prev
next