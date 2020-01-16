合和南固臺連鄰地申建255伙住宅

根據城規會文件顯示，上述項目申請地點包括灣仔山坡臺1、1A、2和3號、船街55號（南固臺）、捷船街1至5號（合和2014年投得的官地）、船街53號（妙鏡臺）和毗連政府土地，地盤面積約為3.06萬方呎，擬改劃為「綜合發展區」地帶，並以5倍地積比率發展，擬建1幢不多於21層高的住宅大廈，提供255個住宅單位，涉約14.97萬方呎，另設2570方呎非住用樓面，總樓面約15.22萬方呎。

發展範圍內的南固臺，屬香港一級歷史建築，外牆以紅磚建成，由富商杜仲文1917年買入地皮興建而成，及後合和在1988年購入。翻查資料，合和早在2018年已就項目展開申請改劃，當時同樣提出以5倍地積比率發展，2019年獲批建221伙，即現時申請較獲批方案增加34伙或15%，總樓面則增加2.15萬方呎或16.5%。

葵涌貨櫃碼頭旁物流地收3標書

另外，葵涌8號貨櫃碼頭旁物流地昨日截標，地皮最高可建樓面約149萬方呎，運輸及物流局共收到3份標書。市場人士估計，地皮估值約49億至52億元，預計每呎樓面地價約3300至3500元。

此外，永倫集團佐敦彌敦道317至321號金漢大廈，其中地下I及J號舖位早前未能收購，故透過強拍統一業權，惟資料最新顯示，上述物業本月以8200萬元易手，實用面積約822方呎，呎價約9.98萬元，成交價較發展商提交的估值報告6262萬元高31%，即意味該大廈業權已成功統一。