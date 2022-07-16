雲頂新加坡傳獲美高梅國際洽購

星政府：未接重大控股權變動

雲頂新加坡昨日申請將股份停牌，以回應新加坡證券交易所的查詢。新加坡貿易與工業部表示，未接到新加坡名勝世界出現重大控股權變動。

停牌前，該公司股價抽高超過7.3%，市值達97.18億坡元（544.59億港元）。因應全球最大博彩市場澳門仍然處於「相對靜止狀態」防控疫情，全面對外通關無期，亞洲地區的博彩生意，已明顯流向新加坡兩大賭場及菲律賓多家新建大型綜合度假村。新加坡的賭業近期生意火旺，正引起各大外國博彩企業擬進軍當地。

雲頂新加坡的賭場及度假村生意是否最終賣盤，市場仍在觀望。不過，同系經營郵輪及造船業務的雲頂香港，生意則備受疫情衝擊，令原有的德國船廠融資方案失效，在「火燒連環船」的效應下，連帶上市公司的財務受壓，需進入臨時清盤狀態尋求重組。

美高梅傳曾接觸林國泰家族

至於盛傳有意洽購雲頂新加坡業務的美國美國梅國際，本身為美高梅中國的母公司。彭博引述消息報道，美高梅國際最近曾接觸雲頂新加坡的最終控股股東林國泰家族，示意有興趣進行交易。據稱，除了美高梅國際，尚有其他財團表示有興趣參與研究收購雲頂新加坡。