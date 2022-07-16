廉署周三曾赴創天傳承總部調查

董事或僱員無被拘捕

創天傳承指，其並不知悉廉署造訪表示或表明對集團或其營運將會受到重大影響的事宜，因此預期造訪將不會對集團的財務狀况造成任何重大不利影響。該集團的股份自去年10月19日起停牌，在達成復牌指引前，股份將繼續停牌，停牌前最後收市價1.295元，市值4.64億元。

股份將繼續停牌

該集團前身為樂亞國際，從事服務零售及製造、放債、投資教育及西貢清水灣小坑口路物業投資等業務。「Ken Sir」呂宇健於2021年4月，首次披露在創天傳承持有超過5%，直至今年6月27日，前後8次共出資3626.8萬元，增持該集團7.94%股權，最新持股達12.32%，最後市值約5716.5萬元。資料顯示，他沒有在公司任職。

樂亞國際2019年曾爆股東糾紛，公司當年接獲由Ninotre Investment及肖慶敏於高等法院針對公司之清盤呈請，直至呂宇健等人入主後，清盤呈請至今年初獲撤銷。