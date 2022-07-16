泰加保險資不抵債 接管經理提清盤 保監局：3月曾要求注資 未獲正面回應

明報記者 歐陽偉昉

保監局在去年10月，要求泰加將投放於券商Nerico Brothers（NBL）進行外匯投資的12億元資金調回泰加帳戶，不過泰加及後取消調回資金的指示。負責接管泰加的經理黎嘉恩表示，該筆資金現在亦已調離NBL，已經入稟向時為主要股東吳宇追討。泰加在入稟狀中，指控吳宇等人透過欺詐計劃轉移資金，對於時任管理層是否存在刑事罪行，張雲正稱不敢斷言，已將得到資料交予警察商業罪案調查科，由執法當局決定。

NBL外匯投資12億未調回

黎嘉恩：已入稟追討吳宇

泰加保險（6161）上市公司發公告，已於7月13日去信保監局，強烈反對管理人將子公司清盤的計劃，並要求保監局及管理人解釋，但遺憾的是管理人照舊提交清盤呈請，其正尋求法律意見釐定可能採取的行動。另集團指前董事張德熙、陳學貞及劉家儀違反應盡責任，因此公司昨日於高院對張等人提訴訟。公司認為，張等人促使泰加子公司經NBL進行外匯交易，有違受信責任，同時透露NBL由張德熙控制及相關聯實體，因此擬對張等人申索。

泰加保險入稟告張德熙違受信責任

泰加負債中有16億元為保險負債，自泰加被接管以來，已不再續保到期之的士保單，對於泰加能否繼續減少保單以降低保險負債，避過被呈請清盤，黎嘉恩認為，泰加現在已有5.3億元淨負債，作為負責任的經理，有需要警示公司現已資不抵債，以保障債權人和保單持有人利益，保險業條例亦要求險企需要有一定的償付能力。

早前有傳媒報道保監局收到舉報，稱張雲正與泰加前高層存有利益關係。張雲正昨回應，他有協同保監局同事、接管經理和保險業聯會處理泰加問題，所有與泰加相關的決策，均由保監的董事會知悉和決定，並非由任何一人獨自決策。他又稱，處理申訴的部門直接向保監局董事會匯報，他只從傳媒得悉存在相關申訴；任何申訴最重要是有證據支持，一旦有足夠證據，保監的董事會將轉屆予執法機構跟進。