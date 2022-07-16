恒指一周大跌6.6％ 逾兩年最差

爛尾樓風波發酵 內房內銀勁跌

恒指昨日最多跌535點，低見20,215點，收市報20,297點，見一個半月低位，成交金額1295億元。北水淨流入17.43億元，較前日增加近2倍，連續第4日流入，累計流入46.66億元。科指跌3.22%，報4440點，一周跌7.66%。國指跌2.36%，報6958點，連續5天下跌，一周跌7.86%。雖然中國銀保監就「停貸」事件回應稱將引導金融機構市場化參與風險處置，多家內銀亦發聲明指風險可控，惟仍未止跌勢。龍湖（0960）、碧桂園服務（6098）及碧桂園分別跌6.2%、7.88%及8.56%，為表現最差的3隻藍籌股。阿里巴巴（9988）有傳高層因數據外泄遭當局約談，跌近6%。比亞迪股份升近4%，表現最好的藍籌股。恒指夜期未止跌，至晚上11時報45分報20,282點，低水16點。

美國上月通脹創新高，美匯企穩108水平，港元匯價再度觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證，金管局昨日兩度入市，承接共94.83億港元沽盤，本港銀行體系結餘下周二將減少至近2112.79億元。美匯高企，加上內地第二季經濟增長差過預期，人民幣匯價受壓，在岸人民幣收報6.767，跌190點子（1元等於10,000點子），見近兩個月新低。中間價報6.7503，跌238點子，見1個月低位。

金管局昨再接95億港元沽盤

耀才證券研究部總監植耀輝表示，美息再次向上，市場憂慮衰退風險增加，加上內地爛尾樓風波影響下，若沒有正面消息流出，料恒指短期內未必有突破，並於20,000點關口徘徊，向下尋底的機會大。他預計，科網股將跟隨大市波幅，阿里巴巴於100元以下有值博空間，但不必急於入市。