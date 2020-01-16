內地次季經濟增長僅0.4% 遜預期 上半年增2.5% 統計局：全年目標5.5%有挑戰

明報記者 蔡穎霖

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，隨着疫情防控總體向好，企業復工復產有序推進，6月份主要經濟指標企穩回升。6月份工業增加值按年增加3.9%，雖然稍遜市場預期的4%，仍較5月份增長0.7%好。社會消費品零售總額按年則升3.1%，好過市場預期的0.3%，更從5月份下跌6.7%轉正（見表）。

6月主要經濟指標回穩

按季度來看，今年第二季工業增加值按年微升0.7%，較今年第一季卻下跌5.8個百分點。社會消費品零售總額亦由正變負，由今年第一季的增長3.3%轉為下跌4.6%；固定資產投資按年增長4.2%。付凌暉解釋，今年第二季度受國際環境複雜演變，加上國內疫情衝擊等超預期因素影響，經濟下行壓力明顯加大。

房地產投資方面，今年上半年全國房地產開發投資按年下跌5.4%，較市場預期差；其中住宅投資涉資5.1804萬億元（人民幣，下同），下跌4.5%。商品房銷售額按年下跌28.9%，錄得6.6072萬億元；其中，住宅銷售額下降31.8%。

失業率回落至5.5%

稱青年就業壓力仍大

另隨着經濟改善，6月份全國城鎮調查失業率進一步回落至5.5%，勝市場預期。總計上半年，全國城鎮新增就業654萬人，全國城鎮調查失業率為5.7%。不過國統局表示，青年就業壓力大的問題仍較突出，必須繼續做好穩就業工作。

上半年表現「塵埃落定」，惟較中央全年經濟增長5.5%左右的目標仍有一段差距，付凌暉表示，實現原定目標「有挑戰」，目前全球經濟滯脹風險上升，內地經濟恢復仍有許多不穩定因素，強調「潛力大、長期向好」的基本特點不變，隨着一籃子穩增長政策措施落地見效，經濟運行有望逐步改善，其中汽車行業對整個工業增長的帶動比較突出，汽車、電子等重點行業帶動作用有望進一步增強。付凌暉強調，中國經濟長期向好的基本面不變，預期下半年高效統籌疫情防控和經濟社會發展，中國經濟有望繼續回升保持在合理區間。