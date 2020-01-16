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NOVO LAND打造北歐愜意生活

【明報專訊】繼元朗錦上路站柏瓏系列於第二季大開紅盤後，新界西北再有全新焦點大盤登場。新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND系列，單位總數多達4500伙，屬屯門歷來最大型私人住宅發展，現正部署推售的第1A期提供824伙，屋苑以打造北歐生活模式為主調，設計意念簡約而不失型格及環保。此外，NOVO LAND系列的住客會所連園林，總面積達40萬方呎，規模之大料屬屯門私宅之冠。

明報記者 容婌維

攝影 黃志東、劉焌陶、鄧宗弘

位處屯門欣寶路的NOVO LAND系列，單位總數多達4500伙。發展商聲稱，由屋苑乘車前往港鐵兆康站，車程只需約2分55秒；若選擇由屋苑步行往兆康站，步程估計需時10餘分鐘。

步行往兆康站需10餘分鐘

可留意是，九巴計劃新增8條途經NOVO LAND，前往港鐵兆康站、屯門站及其他外區的巴士線，加上現有兩條巴士線，意味將來共有10條巴士線途經屋苑，對外交通更方便。

NOVO LAND第1A期，樓花期長約1年，提供8款開放式至3房標準戶型，當中主要屬開放式廚房設計，部分附連活動趟門，實用面積234至701方呎，其中開放式至2房戶型約佔80%。至於為數37伙的連平台或花園特色戶，實用面積213至1467方呎，屬開放式至4房間隔，其中4房單位均屬特色戶，部分附連私家天台泳池，為該地段私宅少見的設計。

4房屬特色戶 部分連私家泳池

屋苑景觀方面則以屯門同區樓景和山景為主；惟可留意是，項目還有其他發展期數，意味第1A期入伙後，住戶可能會受建築工程聲浪影響。

NOVO LAND第1A期的示範單位亦已曝光；發展商率先開放兩間交樓標準示範單位，以及1間無改動連家俬示範單位。當中連家俬示範單位，以Elverum 2座28樓N室為藍本，實用面積471方呎，屬2房連開放式廚房間隔，單位間隔未有改動，並加入全套家具，可讓準買家參考。值得留意，購入上述單位的買家，可獲贈示範單位全套家具。

內籠方正 個別開放式廚房連趟門

有別一般方方正正的交樓標準，單位預設不少弧形設計，可見於玄關鞋櫃、睡房牆身及浴室淋浴間等，為單位營造舒適和流線形感覺，屬第1A期唯一採此設計的單位。另外，單位睡房預設透明玻璃間隔，並採用趟門，有助增加空間感，可充當作書房或兒童房。

2房交樓標準示範單位，以Elverum 1座18樓P室為藍本，實用面積418方呎，同樣為2房配開放式廚房間隔。單位內籠間隔方正，與一般新盤2房戶相若，以一條短走廊貫通兩間睡房及浴室。

餘下一間示範單位以Elverum 2座18樓K室為藍本，實用面積248方呎，採開放式間隔，起居室呈長形，外接露台，是項目入場門檻最低戶型。

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