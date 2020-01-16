雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬

上述原業主2014年以4147.5萬元購入單位，及後再買入車位，共作價4337.5萬元，帳面蝕約37.5萬元，惟原業主購入時須付雙倍印花稅，若連各項使費，估計要實蝕約450萬元或逾一成。

第一城2房550萬沽 4年實蝕一成

新界東指標屋苑沙田第一城亦錄蝕讓。中原分行區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城17座中層G室，實用面積327方呎，2房間隔，原業主減價50萬元或8%，以550萬元易手，實呎16,820元；原業主2018年599萬元購入，帳面蝕約49萬元或8%；若連使費計原業主料實蝕逾78萬元或13%。

市場再錄內地生租務成交，美聯首席高級營業經理黃家迎表示，將軍澳東港城第2座中高層A室，實用面積623方呎，3房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租約37元，

內地生合租東港城 預付一年租28萬

上述單位租客為3名內地生，預付一年租金，共涉約28萬元；業主2018年以約750萬元購入，租金回報3.7厘。