經濟

香港地產

NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價

【明報專訊】新界大型新盤接力登場，新地（0016）旗下、樓花期長約1年的屯門兆康NOVO LAND 第1A期，經過多次軟銷宣傳推廣後，昨日上載樓書。

新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下周初開價，價錢將參考同區、近期成交呎價約2萬元的御海灣系列，以及成交呎價逾2.1萬元的元朗站上蓋The YOHO Hub 。

雷霆：利息與樓價沒直接關係

對於市場憂慮年底前港息將上升，雷霆表示，利息與樓價沒有直接關係，買樓屬於長線投資，用以改善居住環境，而利息有上有落，過去加息周期樓價亦曾見上升。他又稱，NOVO LAND屬屯門歷來最大型私人住宅新盤，規模上有很大優勢，集團一向以市價推盤，相信訂價會獲市場接受。

NOVO LAND將分6期發展，合共提供逾4500伙單位。是次推出的第1A期共設824伙，提供8種標準戶型，另設特色戶，單位間隔由開放式至4房。

當中，開放式至2房戶共有659伙，佔全盤八成。第1A期的實用由213至1467方呎（標準戶由234至701方呎），最大及最細的單位均為特色戶。

據樓書，項目面積最細單位見於Elverum 2座2樓H室，實用213方呎開放式間隔。另連26方呎平台。至於最大單位為 Elverum 2座35樓A1室，實用1467方呎，4房1套連多用途套房間隔，另連836方呎平台、1111方呎天台及私人泳池；相同開則的「天池屋」，全盤設2伙。

NOVO LAND上樓書前，同系天水圍Wetland Seasons Park第2期，透過招標售出一伙特色戶，為別墅7的3、5樓A室。實用1237方呎、另連267方呎平台及432方呎天台，成交價2080萬元、實呎16,815元，成交價創項目新高。

凱柏峰II累收逾1400票 周日銷售

另一焦點新盤，由信置（0083）等發展、樓花期約29個月的將軍澳日出康城凱柏峰II，已敲定周日首輪銷售168伙。信置執行董事田兆源表示，凱柏峰II 累積收逾1400票，超額逾7倍。

相關字詞﹕凱柏峰II Wetland Seasons Park第2期 御海灣 NOVO LAND 第1A期

上 / 下一篇新聞

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
星調升匯率阻輸入通脹
星調升匯率阻輸入通脹
長和減持英水務公司套逾80億
長和減持英水務公司套逾80億
利福九置盈警 上半年轉蝕
利福九置盈警 上半年轉蝕
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中海油半年純利料倍增
中海油半年純利料倍增
新創建盈喜 上年純利增逾三成
新創建盈喜 上年純利增逾三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
周顯：中小券商民不聊生
周顯：中小券商民不聊生
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
NOVO LAND打造北歐愜意生活
NOVO LAND打造北歐愜意生活
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠