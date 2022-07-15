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屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%

【明報專訊】新一屆政府首次公布季度賣地計劃，暫未有推出大型矚目市區地皮。新任發展局長甯漢豪公布，政府今季將推出3幅住宅官地招標，涉及約2600伙，其中包括上季曾流標的屯門青山公路大欖段近青發街的限呎住宅官地，連同市建局項目及私人重建項目，合共提供約3210個單位。

甯漢豪表示，今季推出之官地，屯門青山公路大欖段近青發街地皮可提供約2020伙，另葵涌荔崗街項目料可提供410伙，而沙田顯和里項目則可提供約170伙，期內市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目亦擬推，料可提供約560伙，連同3個私人重建項目可提供約50伙，合共可提供約3210伙。若連同上季度即4月至6月售出之地皮，上半年度推出之地皮，可提供約5350伙，佔全年度供應目標1.29萬伙近四成。

本季3幅官地共涉2600伙

季內最矚目住宅地、屯門青山公路大欖段近青發街地皮，設限呎條款，早前推出卻流標收場，甯漢豪稱，其賣地條款維持不變，重推後能否售出要視乎多個因素，但她表示，該地具自身優勢，對地皮前景審慎樂觀，而地政總署亦會以最貼市方法對地皮作出估值。

研降低強拍門檻

綜合各測量師行，上述屯門地皮可建約130.63萬方呎樓面，以每方呎樓面地價約5000至6500元計，總值約65.31億至84.9億元。萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明表示，項目早前流標，主要由於規模較大，附近供應亦較多，現時每方呎樓面地價估值約5000至5500元，總價約65億至72億元。項目上次招標時，該行估值約78億至85億元，每方呎樓面地價約6000至6500元，即估值跌約15%。

另外，甯漢豪表示，政府希望在舊區重建中加大力度，正就降低強拍門檻進行研究，目標於今年第四季可在立法會中進行討論。另土地共享先導計劃，暫接獲5宗申請，涉約2.5萬伙，申請中涉及政府土地，政府亦要就土地是否用得其所而研究，期望今年內能將部分申請提交至行會作討論。

相關字詞﹕流標 屯門青山公路大欖段近青發街地皮 限呎地 賣地計劃 甯漢豪

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