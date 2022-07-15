黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值

首先要知道，外國人在印尼置業，其房地產擁有權與當地人不相同，只許擁有物業的租賃業權（Leasehold），當中只可選擇使用權（Right to use），適用於在當地工作或居住的外國人，長期租賃業權只有80年。這種方式只可用於自住，如希望物業用作投資出租，可以利用公司名義買入物業並出租，但就要繳付10%的租金收入稅；或以印尼配偶名義購入物業，就可以取得永久業權及出租物業。

設最低買入價 離開印尼須賣樓

值得留意的是，當地對於外國人置業有不同限制，例如不同地區設有最低房屋價格、每人只可以擁有一個物業項目、項目的土地面積不能多於2000平方米、持有物業期間，必須擁有簽證或居留許可證。一旦離開印尼，就要在離開的一年內出售物業予合資格的外國人或印尼人。

因此投資印尼物業，主要是透過樓價升值獲利。回望當地樓價，根據印尼銀行第一季住宅物業報告的數據顯示，首都雅加達住宅物業價格在第一季按年上升1.87%。雖然如此，第一季需求量下跌，只售出278套公寓，較2021年第四季的516套，減少46.1%。報告解釋主要是由於今年年初爆發新一波疫情，以及印尼財務部更改增值稅減免政策，只有已落成的樓盤可獲減免增值稅。因此第一季成交主要是現成公寓，樓花吸引力減少，銷量大不如前。

雅加達樓價橫行 新盤集中CBD

供應量方面，第一季雅加達共有521套公寓落成，供應量與疫情前相差不大，銷售目標主要為中高端客戶，大部分項目都是位於中心商業區（CBD）的單位。

當局預期，至2025年全市有望推出多8083套新公寓。售價方面，第一季位於CBD的公寓售價與去年第四季相若，按年亦僅升0.2%，全市售價維持於每平方米3510萬印尼盾（約1.84萬港元），即每平方呎為1710港元，以800方呎單位計算，售價只需137萬港元。

值得留意的是，今年第一季公寓租賃市場活動亦相當平靜，雅加達公寓入住率下降2.85個百分點至58.2%。儘管如此，隨着印尼對周邊國家開放邊境，相信有望提升入住率，預期今年雅加達平均租金會上漲最多3%。整體而言，印尼樓價增長速度會相當緩慢，需要很長時間才能恢復到疫情前水平。

房策料會放寬 穆迪看好樓價今年升5%

過去，印尼受疫情影響以致第一季房地產市場需求及樓市價格升幅減弱，不過分析公司穆迪發表研究報告，預測印尼全國樓價將會於今年及明年迎來強勁反彈。報告解釋，當地樓市因疫情而長期低迷，但未來國家房地產政策包括低利率、稅收鼓勵以及開放外國人房地產擁有權，加上早前被抑壓的需求，都會在未來兩年，對當地房地產市場有很大的提振作用，預測印尼房地產價格指數（IHPR）2022年將增長5%，2023年將增長6%。

[黃清瑤 環球樓市]