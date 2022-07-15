經濟
黃清瑤 環球樓市

投資策略

黃清瑤：外國人買印尼樓禁放租 坐等升值

【明報專訊】近期網絡上有不少印尼樓盤廣告出現，僅百餘萬港元已可購入近千呎大屋，看似相當划算。然而，在疫情影響下印尼樓市價格橫行，租住率亦持續下降。更重要的是，外國人買入當地物業不能放租，必須用於自住及須擁有居留許可證。在此情况下，印尼物業真的具有投資價值嗎？購入物業又有何需要留意的地方呢？

首先要知道，外國人在印尼置業，其房地產擁有權與當地人不相同，只許擁有物業的租賃業權（Leasehold），當中只可選擇使用權（Right to use），適用於在當地工作或居住的外國人，長期租賃業權只有80年。這種方式只可用於自住，如希望物業用作投資出租，可以利用公司名義買入物業並出租，但就要繳付10%的租金收入稅；或以印尼配偶名義購入物業，就可以取得永久業權及出租物業。

設最低買入價 離開印尼須賣樓

值得留意的是，當地對於外國人置業有不同限制，例如不同地區設有最低房屋價格、每人只可以擁有一個物業項目、項目的土地面積不能多於2000平方米、持有物業期間，必須擁有簽證或居留許可證。一旦離開印尼，就要在離開的一年內出售物業予合資格的外國人或印尼人。

因此投資印尼物業，主要是透過樓價升值獲利。回望當地樓價，根據印尼銀行第一季住宅物業報告的數據顯示，首都雅加達住宅物業價格在第一季按年上升1.87%。雖然如此，第一季需求量下跌，只售出278套公寓，較2021年第四季的516套，減少46.1%。報告解釋主要是由於今年年初爆發新一波疫情，以及印尼財務部更改增值稅減免政策，只有已落成的樓盤可獲減免增值稅。因此第一季成交主要是現成公寓，樓花吸引力減少，銷量大不如前。

雅加達樓價橫行 新盤集中CBD

供應量方面，第一季雅加達共有521套公寓落成，供應量與疫情前相差不大，銷售目標主要為中高端客戶，大部分項目都是位於中心商業區（CBD）的單位。

當局預期，至2025年全市有望推出多8083套新公寓。售價方面，第一季位於CBD的公寓售價與去年第四季相若，按年亦僅升0.2%，全市售價維持於每平方米3510萬印尼盾（約1.84萬港元），即每平方呎為1710港元，以800方呎單位計算，售價只需137萬港元。

值得留意的是，今年第一季公寓租賃市場活動亦相當平靜，雅加達公寓入住率下降2.85個百分點至58.2%。儘管如此，隨着印尼對周邊國家開放邊境，相信有望提升入住率，預期今年雅加達平均租金會上漲最多3%。整體而言，印尼樓價增長速度會相當緩慢，需要很長時間才能恢復到疫情前水平。

房策料會放寬 穆迪看好樓價今年升5%

過去，印尼受疫情影響以致第一季房地產市場需求及樓市價格升幅減弱，不過分析公司穆迪發表研究報告，預測印尼全國樓價將會於今年及明年迎來強勁反彈。報告解釋，當地樓市因疫情而長期低迷，但未來國家房地產政策包括低利率、稅收鼓勵以及開放外國人房地產擁有權，加上早前被抑壓的需求，都會在未來兩年，對當地房地產市場有很大的提振作用，預測印尼房地產價格指數（IHPR）2022年將增長5%，2023年將增長6%。

[黃清瑤 環球樓市]

相關字詞﹕租賃業權 海外置業 樓市 印尼

上 / 下一篇新聞

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P
星調升匯率阻輸入通脹
星調升匯率阻輸入通脹
長和減持英水務公司套逾80億
長和減持英水務公司套逾80億
利福九置盈警 上半年轉蝕
利福九置盈警 上半年轉蝕
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
莎莎上季港澳同店銷售跌4.2%
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
舜宇光學盈警 上半年少賺逾45％
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
穆迪：港銀恐受累 恒指4連跌 內地爛尾樓斷供潮波及 建行3日蒸發432億市值
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
上季多賺11%勝預期 台積電：成本挑戰大
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
首三季溢利新高 迅銷上調全年純利預測三成
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議
中海油半年純利料倍增
中海油半年純利料倍增
新創建盈喜 上年純利增逾三成
新創建盈喜 上年純利增逾三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
虛幣借貸平台Celsius申破產 手上現金剩1.7億美元
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
徐風：保守投資者 宜待經濟衰退才「撿平貨」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
植耀輝：內房壞消息未完 先「避一避」
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
葉創成：綠債風險低 可愈跌愈買
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
技術取勝：龍湖反彈料32元沽壓大
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
盧駿匡：現撈底比亞迪如接飛刀
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
劉思明：散戶勿心急入巿 留意消費品牌股
周顯：中小券商民不聊生
周顯：中小券商民不聊生
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
譚新強：疫下港應發揮一國兩制 做最重要國際大門
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
湯文亮：向銀行借錢買樓 不輕言出售物業
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
甯漢豪：樂意探討啟德跑道區配套 強調如何推銷項目是發展商工夫
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
屯門限呎流標地捲土重來 估值跌15%
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
首推安達臣道商業地 最高估值不足10億
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
NOVO LAND下周初開價 參考御海灣呎價
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
雋瓏4房4300萬沽 8年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
佳源沽「皇九」自用單位 9年料實蝕450萬
NOVO LAND打造北歐愜意生活
NOVO LAND打造北歐愜意生活
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠
會所連園林40萬呎 屯門私宅之冠